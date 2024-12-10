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Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 10.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
10:27 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/svo-1988331337.html
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 10.12.2024
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти
Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников специальной военной операции и их семей,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:27
2024-12-10T10:27
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно, и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится", - сообщил губернатор Ленинградской области в своём Telegram-канале. Дрозденко добавил, что на встрече с участниками специальной военной операции, приуроченной ко Дню Героев Отечества, заметил, что они говорят о пережитом "скупо", а о будущем, о воспитании молодёжи — активно, с предложениями, "с огнём в глазах". "Работы много, но работы бояться не надо. Только вперёд", - заметил губернатор. В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что встрече предшествовала церемония награждения благодарственными письмами героев СВО за ратную доблесть и мужество.
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ленинградская область, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Александр Дрозденко
Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти

Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в районах Ленобласти

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно, и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится", - сообщил губернатор Ленинградской области в своём Telegram-канале.
Дрозденко добавил, что на встрече с участниками специальной военной операции, приуроченной ко Дню Героев Отечества, заметил, что они говорят о пережитом "скупо", а о будущем, о воспитании молодёжи — активно, с предложениями, "с огнём в глазах".
"Работы много, но работы бояться не надо. Только вперёд", - заметил губернатор.
В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что встрече предшествовала церемония награждения благодарственными письмами героев СВО за ратную доблесть и мужество.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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