https://ria.ru/20241210/svo-1988331337.html

Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти

Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти - РИА Новости, 10.12.2024

Заместители главы по поддержке участников СВО появятся в Ленобласти

Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников специальной военной операции и их семей,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:27

2024-12-10T10:27

2024-12-10T10:27

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Ленобласть введёт во всех районных администрациях должность заместителя главы администрации по поддержке участников специальной военной операции и их семей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Трудоустраивать на эти должности будем героев СВО. Так будет правильно, и чтобы трудоустраивать в органы управления ребят, которые на деле послужили Отечеству, и понимание у них с семьями и ветеранами точно сложится", - сообщил губернатор Ленинградской области в своём Telegram-канале. Дрозденко добавил, что на встрече с участниками специальной военной операции, приуроченной ко Дню Героев Отечества, заметил, что они говорят о пережитом "скупо", а о будущем, о воспитании молодёжи — активно, с предложениями, "с огнём в глазах". "Работы много, но работы бояться не надо. Только вперёд", - заметил губернатор. В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что встрече предшествовала церемония награждения благодарственными письмами героев СВО за ратную доблесть и мужество.

https://ria.ru/20241208/mechta-1988056435.html

ленинградская область

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ленинградская область, александр дрозденко