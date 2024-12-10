https://ria.ru/20241210/sud-1988374627.html

Суд приговорил экс-главу совета директоров БКФ к 19 годам колонии

Суд приговорил экс-главу совета директоров БКФ к 19 годам колонии - РИА Новости, 10.12.2024

Суд приговорил экс-главу совета директоров БКФ к 19 годам колонии

Измайловский суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую за попытки подкупить судей и дачу... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:27

2024-12-10T13:27

2024-12-10T14:40

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 19 годам лишения свободы экс-председателя совета директоров банка БКФ Ольгу Миримскую за попытки подкупить судей и дачу взятки следователю на общую сумму 1,8 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в суде. "Суд приговорил Миримскую к 19 годам колонии", - сказала собеседница агентства. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 400 миллионов рублей. Суд признал Миримскую виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями насчитывает 1,8 млн долларов. Свою вину банкирша не признала. В ходе прений сторон прокурор просил назначить Миримской 20 лет лишения свободы со штрафом в 500 миллионов рублей. Экс-следователю Носову, обвиняемому в получении взятки, суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом на сумму свыше 55 миллионов рублей. Также после выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.Ранее суд приговорил к 3 годам колонии Ивана Кибальчича, который предложил свои услуги для передачи взятки, но в итоге оказался мошенником. ЦБ РФ с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ (Банк корпоративного финансирования), занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. БКФ стал пятым российским банком, лишившимся лицензии в 2024 году.Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988142246.html

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происшествия, москва, россия, ольга миримская, forbes