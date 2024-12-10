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Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна" - РИА Новости, 10.12.2024
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Шоубиз
 
12:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sud-1988355359.html
Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна"
Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна" - РИА Новости, 10.12.2024
Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна"
Суд запретил клип рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) и ди-джея DJ Smash "Новая волна" к распространению на территории России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:17
2024-12-10T12:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Суд запретил клип рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) и ди-джея DJ Smash "Новая волна" к распространению на территории России, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. "Колпинский районный суд удовлетворил требования прокурора района в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних, о признании видеоклипа признанного иноагентом исполнителя Алишера Моргенштерна* "Новая волна", размещенного в сети на одном из видеохостингов, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда для исполнения подлежит направлению в Роскомнадзор. Руководитель объединенной пресс-службе судов Петербурга Дарья Лебедева уточнила в своем Telegram-канале, что Колпинский суд признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ по конкретной ссылке на видеохостинге YouTube. "Мы известили Моргенштерна*. Сам ли он или представитель, но кто-то повестку в суд на почте получил, о чем у нас есть официальное подтверждение. Жаль, конечно, никто не пришел", - добавила Лебедева. Клип "Новая Волна" появился на YouTube-канале Моргенштерна* в 2021 году, его посмотрели почти 50 миллионов раз.*Физическое лицо, признанное иноагентом
https://ria.ru/20240908/delo-1971344897.html
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россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
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Суд запретил клип Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна"

Суд запретил клип Моргенштерна "Новая волна" к распространению в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Суд запретил клип рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом) и ди-джея DJ Smash "Новая волна" к распространению на территории России, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
"Колпинский районный суд удовлетворил требования прокурора района в защиту интересов неопределенного круга лиц, в том числе в защиту прав несовершеннолетних, о признании видеоклипа признанного иноагентом исполнителя Алишера Моргенштерна* "Новая волна", размещенного в сети на одном из видеохостингов, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних.
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда для исполнения подлежит направлению в Роскомнадзор.
Руководитель объединенной пресс-службе судов Петербурга Дарья Лебедева уточнила в своем Telegram-канале, что Колпинский суд признал информацию запрещенной к распространению на территории РФ по конкретной ссылке на видеохостинге YouTube.
"Мы известили Моргенштерна*. Сам ли он или представитель, но кто-то повестку в суд на почте получил, о чем у нас есть официальное подтверждение. Жаль, конечно, никто не пришел", - добавила Лебедева.
Клип "Новая Волна" появился на YouTube-канале Моргенштерна* в 2021 году, его посмотрели почти 50 миллионов раз.
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