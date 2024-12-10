https://ria.ru/20241210/spch-1988413726.html

СПЧ пытается предотвратить искажение исторической роли России

СПЧ пытается предотвратить искажение исторической роли России - РИА Новости, 10.12.2024

СПЧ пытается предотвратить искажение исторической роли России

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ведет работу с гражданскими обществами государств СНГ, чтобы предотвратить искажение РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:23

2024-12-10T15:23

2024-12-10T15:23

россия

баку

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снг

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ведет работу с гражданскими обществами государств СНГ, чтобы предотвратить искажение роли России в истории этих стран, говорится в материалам к заседанию СПЧ. "Совет инициирует диалог с гражданскими обществами стран СНГ для преодоления негативных тенденций в местных образовательных программах, которые намеренно искажают историческую роль России в развитии этих стран, выпячивают "империалистический характер" ее присутствия", - говорится в материалам к заседанию Совета с участием президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что в начале 2025 года намечено проведение круглого стола в Баку по этой теме, в котором примет участие азербайджанская научная и экспертная общественность.

https://ria.ru/20241210/spch-1988412981.html

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россия, баку, владимир путин, снг