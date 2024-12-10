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В Раде призвали Украину отказаться от вступления в НАТО
В Раде призвали Украину отказаться от вступления в НАТО - РИА Новости, 10.12.2024
В Раде призвали Украину отказаться от вступления в НАТО
Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:16
2024-12-10T15:16
2024-12-10T15:16
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Украина должна отказаться от вступления в НАТО… Все, кто сегодня это понимают, но продолжают кричать: "Возьмите нас в НАТО", на самом деле призывают продолжать войну. Войну на поражение, которая угрожает нам потерей государственности", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, отказаться от идеи вступления в НАТО нужно, во-первых, потому что Украину туда не берут, кроме того, считает он, приглашение в альянс не дает гарантий безопасности. "Безопасность на бумажках не работает, гарантии на бумагах не работают, и история не знает случаев, кого они спасали. Украина должна полагаться на собственные гарантии, выработанные в условиях реальности", - добавил депутат. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский заявил о намерении позвонить действующему президенту США Джо Байдену и обсудить приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что эту тему нет смысла обсуждать с Дональдом Трампом, поскольку он еще не вернулся в Белый дом и решение подобных вопросов от него не зависит. Главы МИД стран НАТО на встрече в Брюсселе 3-4 декабря не высказались единогласно за приглашение Киева в альянс, потому что его прием означал бы конфликт НАТО и РФ, заявил ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации Кристиан Бадиа заявлял, что противостояние Запада с Россией – это не просто вторая холодная война, а борьба за установление нового миропорядка. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html
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В Раде призвали Украину отказаться от вступления в НАТО
Депутат Рады Дубинский: Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО