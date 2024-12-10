https://ria.ru/20241210/putin-1988446472.html

Путин оценил работу Минцифры

Путин оценил работу Минцифры - РИА Новости, 10.12.2024

Путин оценил работу Минцифры

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Минцифры РФ делает большую работу для... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:48

2024-12-10T16:48

2024-12-10T17:26

россия

владимир путин

игорь новиков

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Минцифры РФ делает большую работу для развития цифровой среды.Ранее член СПЧ Игорь Новиков заявил, что в России живут десятки тысяч человек с нарушениями зрения, потерей функции рук, из-за этого полное вовлечение в занятость невозможно без доступности цифровой среды."Что касается цифровой среды, то Минцифры делает здесь, мне кажется, очень большую работу", - сказал Путин.Президент пообещал передать главе Минцифры предложения СПЧ по теме адаптации отечественного софта."Вот ваше предложение по использованию, созданию необходимого отечественного программного обеспечения, мне кажется, своевременной. И обязательно я Максуту Игоревичу (Шадаеву - ред.) об этом скажу, министру. Уверен, что правительство отреагирует", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988414677.html

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россия, владимир путин, игорь новиков, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)