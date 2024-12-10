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Путин оценил работу Минцифры - РИА Новости, 10.12.2024
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16:48 10.12.2024 (обновлено: 17:26 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/putin-1988446472.html
Путин оценил работу Минцифры
Путин оценил работу Минцифры - РИА Новости, 10.12.2024
Путин оценил работу Минцифры
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Минцифры РФ делает большую работу для... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:48
2024-12-10T17:26
россия
владимир путин
игорь новиков
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Минцифры РФ делает большую работу для развития цифровой среды.Ранее член СПЧ Игорь Новиков заявил, что в России живут десятки тысяч человек с нарушениями зрения, потерей функции рук, из-за этого полное вовлечение в занятость невозможно без доступности цифровой среды."Что касается цифровой среды, то Минцифры делает здесь, мне кажется, очень большую работу", - сказал Путин.Президент пообещал передать главе Минцифры предложения СПЧ по теме адаптации отечественного софта."Вот ваше предложение по использованию, созданию необходимого отечественного программного обеспечения, мне кажется, своевременной. И обязательно я Максуту Игоревичу (Шадаеву - ред.) об этом скажу, министру. Уверен, что правительство отреагирует", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20241210/putin-1988415451.html
https://ria.ru/20241210/putin-1988414677.html
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россия, владимир путин, игорь новиков, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Игорь Новиков, Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин оценил работу Минцифры

Путин заявил, что Минцифры делает большую работу для развития цифровой среды

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Минцифры РФ делает большую работу для развития цифровой среды.
Ранее член СПЧ Игорь Новиков заявил, что в России живут десятки тысяч человек с нарушениями зрения, потерей функции рук, из-за этого полное вовлечение в занятость невозможно без доступности цифровой среды.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Путин указал на необходимость цифрового кодекса в России
Вчера, 15:28
"Что касается цифровой среды, то Минцифры делает здесь, мне кажется, очень большую работу", - сказал Путин.
Президент пообещал передать главе Минцифры предложения СПЧ по теме адаптации отечественного софта.
"Вот ваше предложение по использованию, созданию необходимого отечественного программного обеспечения, мне кажется, своевременной. И обязательно я Максуту Игоревичу (Шадаеву - ред.) об этом скажу, министру. Уверен, что правительство отреагирует", - добавил глава государства.
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РоссияВладимир ПутинИгорь НовиковОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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