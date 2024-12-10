https://ria.ru/20241210/prodazha-1988377227.html
ВТБ купил "Почта банк"
ВТБ купил "Почта банк" - РИА Новости, 10.12.2024
ВТБ купил "Почта банк"
"Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:39
2024-12-10T13:39
2024-12-10T13:39
экономика
россия
максут шадаев
андрей костин (банкир)
почта банк
почта россии
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_0:162:2983:1840_1920x0_80_0_0_2d80e653174fb99428424706a10aad82.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Почта банк" продан "Почтой" как вторым партнером ВТБ, по-моему, ...36 (миллиардов - ред.). Это дополнительные деньги, которые получит "Почта" в развитие, по-моему, в декабре или в январе", - сказал Шадаев. В октябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сумма сделки по выкупу доли в "Почта банке" оценивается исходя из капитала в 72 миллиарда рублей. Выкуп пакета планировалось завершить до конца 2024 года, одобрение от ФАС и Банка России уже получено. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе сообщал, что интеграция "Почта банка" и ВТБ будет происходить путем присоединения в 2026 году.
https://ria.ru/20241205/vtb-1987471188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_df0e78fad4ebb862637b793d267aa797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максут шадаев, андрей костин (банкир), почта банк, почта россии, совет федерации рф
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Андрей Костин (банкир), Почта банк, Почта России, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Почта банк" продан "Почтой" как вторым партнером ВТБ, по-моему, ...36 (миллиардов - ред.). Это дополнительные деньги, которые получит "Почта" в развитие, по-моему, в декабре или в январе", - сказал Шадаев.
В октябре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что сумма сделки по выкупу доли в "Почта банке" оценивается исходя из капитала в 72 миллиарда рублей. Выкуп пакета планировалось завершить до конца 2024 года, одобрение от ФАС и Банка России уже получено.
Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на минувшей неделе сообщал, что интеграция "Почта банка" и ВТБ будет происходить путем присоединения в 2026 году.