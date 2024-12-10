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В Кремле заявили об отсутствии переговорных процессов по Украине - РИА Новости, 10.12.2024
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12:21 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/peskov-1988357079.html
В Кремле заявили об отсутствии переговорных процессов по Украине
В Кремле заявили об отсутствии переговорных процессов по Украине - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле заявили об отсутствии переговорных процессов по Украине
Переговорных процессов по Украине нет, Киев от них отказывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:21
2024-12-10T12:21
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговорных процессов по Украине нет, Киев от них отказывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров", - сказал он журналистам. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988325763.html
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Кремле заявили об отсутствии переговорных процессов по Украине

Песков: переговорных процессов по Украине нет, Киев отказывается от них

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговорных процессов по Украине нет, Киев от них отказывается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока никаких переговорных процессов нет. Вы знаете, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров", - сказал он журналистам.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Стало известно о требовании Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 10:13
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
На Украине ответили на издевательство сына Трампа над Зеленским
Вчера, 10:49
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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