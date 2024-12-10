https://ria.ru/20241210/morgenshtern-1988413864.html

В РПЦ прокомментировали запрет клипа Моргенштерна*

В РПЦ прокомментировали запрет клипа Моргенштерна* - РИА Новости, 10.12.2024

В РПЦ прокомментировали запрет клипа Моргенштерна*

Аргументы прокуратуры, выступившей за запрет клипа рэпера Моргенштерна*, убедительны, в ролике, вышедшем в 2021 году, предпринята попытка опорочить и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:27

2024-12-10T15:27

2024-12-10T15:27

санкт-петербург

россия

вахтанг кипшидзе

dj smash

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аргументы прокуратуры, выступившей за запрет клипа рэпера Моргенштерна*, убедительны, в ролике, вышедшем в 2021 году, предпринята попытка опорочить и дискредитировать религию, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее пресс-служба прокуратуры Петербурга сообщила, что суд запретил клип рэпера Моргенштерна* и DJ Smash "Новая волна" к распространению на территории России. Проверка прокуратуры показала, что на протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию, в том числе несовершеннолетних. "Считаем, что аргументы, которые приводит прокуратура Российской Федерации, убедительны. Данный ролик бесспорно противоречит целям государственной политики, направленной на защиту традиционных ценностей. Очевидно, что авторами ролика предпринята попытка диффамации религии", - сказал Кипшидзе. Клип "Новая Волна" появился на YouTube-канале Моргенштерна* в 2021 году, его посмотрели почти 50 миллионов раз.*Физическое лицо, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973318290.html

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санкт-петербург, россия, вахтанг кипшидзе, dj smash, московский патриархат, русская православная церковь