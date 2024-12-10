https://ria.ru/20241210/koreya-1988500559.html

В Южной Корее не определились с датой отставки президента

В Южной Корее не определились с датой отставки президента - РИА Новости, 10.12.2024

В Южной Корее не определились с датой отставки президента

Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" на прошедшем во вторник экстренном собрании депутатов парламента от своей партии не смогла определиться, когда... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:23

2024-12-10T20:23

2024-12-10T20:23

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СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Правящая партия Южной Кореи "Гражданская сила" на прошедшем во вторник экстренном собрании депутатов парламента от своей партии не смогла определиться, когда проводить добровольную отставку президента Юн Сок Ёля и проводить досрочные президентские выборы, сообщило агентство Рёнхап. "Сегодняшнее общее собрание депутатов проходило в форме представления "Рабочей группой по стабилизации политической ситуации" дорожных карт по отставке президента с основными вариантами "уход в феврале и выборы в апреле" или "уход в марте и выборы в мае". "Гражданская сила" планирует завершить и представить дорожную карту не позднее 14 декабря, когда в ходе пленарного заседания ожидается второе голосование по импичменту, но, по некоторым оценкам, уладить внутренние разногласия (к этому сроку - ред.) им будет непросто", - пишет агентство. По данным Рёнхап, руководитель рабочей группы Ли Ян Су сообщил журналистам по завершении совещания, что предлагаемый правящей партией вариант позволит в итоге быстрее провести новые выборы, поскольку рассмотрение вопроса отрешения президента от должности может занять у конституционного суда республики до 6 месяцев, и новые выборы в этом случае состоятся лишь через 8 месяцев. По его словам, сложности могут быть и с назначением судей на вакантные места в конституционном суде, у которого сейчас нет кворума для принятия итогового решения, и с растягиванием сроков из-за предстоящего непростого расследования со стороны прокуратуры. Однако, как отмечает агентство, представленный Ли Ян Су план соответствует ожиданиям сторонников лидера партии Хан Дон Хуна, в то время как близкие к Юн Сок Ёлю депутаты склоняются к варианту проведения конституционной реформы с сокращением сроков полномочий президента и организацией президентских выборов в 2026 году одновременно с местными выборами. Так, видный деятель партии депутат Юн Сан Хён заявил, что против досрочной отставки президента в феврале или марте следующего года, сравнив ее с "завещанием власти" оппозиционной демократической партии во главе с ее председателем Ли Чжэ Мёном, который в ходе президентских выборов 2022 года уступил Юн Сок Ёлю меньше одного процентного пункта и активно готовился участвовать в следующей президентской гонке. В то же время на заседании депутатов "Гражданской силы", по данным Рёнхап, звучали опасения, что если партия не сумеет выработать предложения, которые будут приняты гражданами, ей "не останется ничего, кроме как пойти на импичмент". Обсуждение возможных путей выхода из сложившейся ситуации планируется продолжить на очередном общем заседании депутатов 11 декабря, общую линию партии планируется выработать до 13 декабря. При этом 12 декабря должны быть оглашены результаты выборов нового главы фракции "Гражданской силы", на эту должность претендуют сторонник президента Квон Сон Дон и близкий к нынешнему председателю партии Ким Тхэ Хо. Этот выбор, как указывает Рёнхап, может оказать значительное влияние на то, какую из дорожных карт в итоге согласует партия. Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

https://ria.ru/20241210/koreya-1988370149.html

https://ria.ru/20241210/koreya-1988332492.html

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в мире, справки, южная корея, юн сок ель, гражданская сила, обстановка в южной корее