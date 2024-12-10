https://ria.ru/20241210/koreya-1988332492.html
Парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента
Парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента - РИА Новости, 10.12.2024
Парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента
Парламент Южной Кореи принял резолюцию с призывом к скорейшем аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к введению военного положения на минувшей... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:32
2024-12-10T10:32
2024-12-10T11:35
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СЕУЛ, 10 дек — РИА Новости. Парламент Южной Кореи принял резолюцию с призывом к скорейшем аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к введению военного положения на минувшей неделе, сообщило агентство Рёнхап. "Резолюцию поддержали 191 из 288 присутствовавших депутатов, против высказались 94, трое воздержались", — уточнило агентство.Речь идет об аресте "основных восьми фигурантов инцидента".Представляя резолюцию в парламенте, первый замруководителя фракции Объединенной демократической партии Пак Сон Чжун заявил, что целью президента было "насильственное изменение конституционного строя". В том числе планировалось свергнуть Национальное собрание или создать условия, при которых парламент не мог бы исполнять свои конституционные полномочия.Попытка ввести военное положениеЮн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Это произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.К Нацсобранию направили армейский спецназ, который попытался заблокировать подступы к зданию, но большому числу депутатов удалось попасть в парламент. Законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента
Рёнхап: парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента Юн Сок Ёля
СЕУЛ, 10 дек — РИА Новости.
Парламент Южной Кореи принял резолюцию с призывом к скорейшем аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к введению военного положения на минувшей неделе, сообщило агентство Рёнхап
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"Резолюцию поддержали 191 из 288 присутствовавших депутатов, против высказались 94, трое воздержались", — уточнило агентство.
Речь идет об аресте "основных восьми фигурантов инцидента".
Представляя резолюцию в парламенте, первый замруководителя фракции Объединенной демократической партии Пак Сон Чжун заявил, что целью президента было "насильственное изменение конституционного строя". В том числе планировалось свергнуть Национальное собрание или создать условия, при которых парламент не мог бы исполнять свои конституционные полномочия.
Попытка ввести военное положение
Юн Сок Ёль
в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Это произошло после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
К Нацсобранию направили армейский спецназ, который попытался заблокировать подступы к зданию, но большому числу депутатов удалось попасть в парламент. Законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.
В итоге спустя несколько часов Юн Сок Ёль принял требования парламента и отменил военное положение, но не отказался от своей позиции, потребовав от Национального собрания "прекратить безответственные действия, которые парализуют функционирование государства из-за непрекращающихся импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом".