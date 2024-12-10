https://ria.ru/20241210/koreja-1988472779.html

СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере

СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере - РИА Новости, 10.12.2024

СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере

Глава командования военной контрразведки Южной Кореи Ё Ин Хён, когда в стране действовало военное положение, приказал руководителю следственного отдела своего... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:53

2024-12-10T17:53

2024-12-10T17:53

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СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава командования военной контрразведки Южной Кореи Ё Ин Хён, когда в стране действовало военное положение, приказал руководителю следственного отдела своего командования арестовать ведущих политических и оппозиционных деятелей и заключить их в военный бункер B1, передает агентство Рёнхап. "Указания, касающиеся места заключения и ареста, я получил лично от командующего Ё... Изначально было приказано проверить, есть ли место для заключения в бункере B1... Я не помню точный список лиц, но точно помню, что в нем было 14 человек", - приводит агентство слова руководителя следственного отдела командования Ким Дэ У. Как отмечает Рёнхап, бункер B1 находится в ведении командования обороной столицы сухопутных войск Южной Кореи, которое было также задействовано в реализации решения президента о введении военного положения. При этом бункер B1 предназначен для оперативного управления войсками, и в случае начала военных действий на Корейском полуострове должен играть роль фактического центра командования военными действиями. Ранее первый заместитель главы национальной разведывательной службы Южной Кореи Хон Чжан Вон сообщил членам парламентского комитета по разведке, что вскоре после объявления о введении военного положения президент Юн Сок Ёль позвонил ему и приказал, "используя эту возможность, всех схватить и обработать". По словам замглавы разведки, президент пообещал дать НРС "право проведения расследований против коммунистов" и дал указания в первую очередь оказать "безоговорочную поддержку" командованию контрразведки любыми материальными и человеческими ресурсами. Затем ему позвонил сам глава командования Ё Ин Хён и передал указания президента, зачитав список тех, кого нужно арестовать, и попросил отслеживать их местоположение для задержания специальными группами захвата. По словам Хон Чжан Вона, в числе людей, подлежавших аресту, были названы спикер парламента, председатели правящей и оппозиционных партий, глава парламентского комитета по законодательству, бывшие председатели и судьи верховного суда, известные журналисты, активисты и лидеры профсоюзов. Как отмечает Рёнхап, все они были политическими оппонентами президента. Замруководителя разведки также рассказал, что глава командования контрразведки сообщил ему, что все указанные лица будут последовательно задержаны, заключены на территории объектов командования и допрошены. По словам Хона, после этого состоялось заседание руководителей НРС, на котором глава службы Чо Тхэ Ён, услышав отчет с поступившими указаниями президента, предложил "обсудить это завтра утром". После того, как военное положение по требованию парламента было отменено, глава разведки, как утверждает Хон Чжан Вон, получил от президента распоряжение "немедленно уволить" своего заместителя, и он написал заявление об увольнении, но на следующее утро оно было отклонено, чтобы "заткнуть ему рот". Чо Тхэ Ён, в свою очередь, заявил, что НРС во время военного положения не осуществляло никаких действий или мер для ареста политиков, и если бы и были какие-то распоряжения, то они поступили бы главе разведслужбы, а не другим людям. Он также указал, что у разведки нет прав проводить расследования и, соответственно, нет сотрудников, которые могли бы помочь с арестом. По словам Чо Тхэ Ёна, он не получал указаний из администрации президента уволить своего заместителя, а сам решил предложить президенту сделать это из-за его слов, нарушающих "политическую нейтральность в столь серьезное время", когда НРС должна сосредоточиться на своих основных обязанностях. Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

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в мире, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, обстановка в южной корее