Рейтинг@Mail.ru
СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/koreja-1988472779.html
СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере
СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере - РИА Новости, 10.12.2024
СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере
Глава командования военной контрразведки Южной Кореи Ё Ин Хён, когда в стране действовало военное положение, приказал руководителю следственного отдела своего... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:53
2024-12-10T17:53
в мире
южная корея
корейский полуостров
юн сок ель
обстановка в южной корее
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93169/69/931696959_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c175a5992131041683a25b2e689e48cc.jpg
СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава командования военной контрразведки Южной Кореи Ё Ин Хён, когда в стране действовало военное положение, приказал руководителю следственного отдела своего командования арестовать ведущих политических и оппозиционных деятелей и заключить их в военный бункер B1, передает агентство Рёнхап. "Указания, касающиеся места заключения и ареста, я получил лично от командующего Ё... Изначально было приказано проверить, есть ли место для заключения в бункере B1... Я не помню точный список лиц, но точно помню, что в нем было 14 человек", - приводит агентство слова руководителя следственного отдела командования Ким Дэ У. Как отмечает Рёнхап, бункер B1 находится в ведении командования обороной столицы сухопутных войск Южной Кореи, которое было также задействовано в реализации решения президента о введении военного положения. При этом бункер B1 предназначен для оперативного управления войсками, и в случае начала военных действий на Корейском полуострове должен играть роль фактического центра командования военными действиями. Ранее первый заместитель главы национальной разведывательной службы Южной Кореи Хон Чжан Вон сообщил членам парламентского комитета по разведке, что вскоре после объявления о введении военного положения президент Юн Сок Ёль позвонил ему и приказал, "используя эту возможность, всех схватить и обработать". По словам замглавы разведки, президент пообещал дать НРС "право проведения расследований против коммунистов" и дал указания в первую очередь оказать "безоговорочную поддержку" командованию контрразведки любыми материальными и человеческими ресурсами. Затем ему позвонил сам глава командования Ё Ин Хён и передал указания президента, зачитав список тех, кого нужно арестовать, и попросил отслеживать их местоположение для задержания специальными группами захвата. По словам Хон Чжан Вона, в числе людей, подлежавших аресту, были названы спикер парламента, председатели правящей и оппозиционных партий, глава парламентского комитета по законодательству, бывшие председатели и судьи верховного суда, известные журналисты, активисты и лидеры профсоюзов. Как отмечает Рёнхап, все они были политическими оппонентами президента. Замруководителя разведки также рассказал, что глава командования контрразведки сообщил ему, что все указанные лица будут последовательно задержаны, заключены на территории объектов командования и допрошены. По словам Хона, после этого состоялось заседание руководителей НРС, на котором глава службы Чо Тхэ Ён, услышав отчет с поступившими указаниями президента, предложил "обсудить это завтра утром". После того, как военное положение по требованию парламента было отменено, глава разведки, как утверждает Хон Чжан Вон, получил от президента распоряжение "немедленно уволить" своего заместителя, и он написал заявление об увольнении, но на следующее утро оно было отклонено, чтобы "заткнуть ему рот". Чо Тхэ Ён, в свою очередь, заявил, что НРС во время военного положения не осуществляло никаких действий или мер для ареста политиков, и если бы и были какие-то распоряжения, то они поступили бы главе разведслужбы, а не другим людям. Он также указал, что у разведки нет прав проводить расследования и, соответственно, нет сотрудников, которые могли бы помочь с арестом. По словам Чо Тхэ Ёна, он не получал указаний из администрации президента уволить своего заместителя, а сам решил предложить президенту сделать это из-за его слов, нарушающих "политическую нейтральность в столь серьезное время", когда НРС должна сосредоточиться на своих основных обязанностях. Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
https://ria.ru/20241208/koreya-1987956181.html
https://ria.ru/20241210/koreya-1988332492.html
https://ria.ru/20241210/koreya-1988349302.html
https://ria.ru/20241204/koreja-1987208150.html
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93169/69/931696959_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_442fa26f22466adceb2e76ddf7d0bef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, корейский полуостров, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
СМИ: южнокорейских политиков хотели посадить под стражу в военном бункере

Рёнхап: контрразведка Южной Кореи хотела посадить политиков под стражу в бункере

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЮжная Корея
Южная Корея - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Южная Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 10 дек - РИА Новости. Глава командования военной контрразведки Южной Кореи Ё Ин Хён, когда в стране действовало военное положение, приказал руководителю следственного отдела своего командования арестовать ведущих политических и оппозиционных деятелей и заключить их в военный бункер B1, передает агентство Рёнхап.
"Указания, касающиеся места заключения и ареста, я получил лично от командующего Ё... Изначально было приказано проверить, есть ли место для заключения в бункере B1... Я не помню точный список лиц, но точно помню, что в нем было 14 человек", - приводит агентство слова руководителя следственного отдела командования Ким Дэ У.
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Экс-министра обороны Южной Кореи арестовали, сообщило YNA
8 декабря, 04:19
Как отмечает Рёнхап, бункер B1 находится в ведении командования обороной столицы сухопутных войск Южной Кореи, которое было также задействовано в реализации решения президента о введении военного положения. При этом бункер B1 предназначен для оперативного управления войсками, и в случае начала военных действий на Корейском полуострове должен играть роль фактического центра командования военными действиями.
Ранее первый заместитель главы национальной разведывательной службы Южной Кореи Хон Чжан Вон сообщил членам парламентского комитета по разведке, что вскоре после объявления о введении военного положения президент Юн Сок Ёль позвонил ему и приказал, "используя эту возможность, всех схватить и обработать". По словам замглавы разведки, президент пообещал дать НРС "право проведения расследований против коммунистов" и дал указания в первую очередь оказать "безоговорочную поддержку" командованию контрразведки любыми материальными и человеческими ресурсами. Затем ему позвонил сам глава командования Ё Ин Хён и передал указания президента, зачитав список тех, кого нужно арестовать, и попросил отслеживать их местоположение для задержания специальными группами захвата.
Члены главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи во время митинга против президента Юн Сок Ёля в Сеуле - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Парламент Южной Кореи призвал к скорейшему аресту президента
Вчера, 10:32
По словам Хон Чжан Вона, в числе людей, подлежавших аресту, были названы спикер парламента, председатели правящей и оппозиционных партий, глава парламентского комитета по законодательству, бывшие председатели и судьи верховного суда, известные журналисты, активисты и лидеры профсоюзов. Как отмечает Рёнхап, все они были политическими оппонентами президента.
Замруководителя разведки также рассказал, что глава командования контрразведки сообщил ему, что все указанные лица будут последовательно задержаны, заключены на территории объектов командования и допрошены. По словам Хона, после этого состоялось заседание руководителей НРС, на котором глава службы Чо Тхэ Ён, услышав отчет с поступившими указаниями президента, предложил "обсудить это завтра утром". После того, как военное положение по требованию парламента было отменено, глава разведки, как утверждает Хон Чжан Вон, получил от президента распоряжение "немедленно уволить" своего заместителя, и он написал заявление об увольнении, но на следующее утро оно было отклонено, чтобы "заткнуть ему рот".
Военная техника в Сеуле во время введения военного положения - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Глава спецназа Южной Кореи рассказал о секретном звонке министра обороны
Вчера, 11:43
Чо Тхэ Ён, в свою очередь, заявил, что НРС во время военного положения не осуществляло никаких действий или мер для ареста политиков, и если бы и были какие-то распоряжения, то они поступили бы главе разведслужбы, а не другим людям. Он также указал, что у разведки нет прав проводить расследования и, соответственно, нет сотрудников, которые могли бы помочь с арестом. По словам Чо Тхэ Ёна, он не получал указаний из администрации президента уволить своего заместителя, а сам решил предложить президенту сделать это из-за его слов, нарушающих "политическую нейтральность в столь серьезное время", когда НРС должна сосредоточиться на своих основных обязанностях.
Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Южнокорейские военные хотели арестовать спикера, сообщает Yonhap
4 декабря, 00:16
 
В миреЮжная КореяКорейский полуостровЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала