https://ria.ru/20241210/gosduma-1988480559.html
В Госдуме разработают проект об оценках за поведение в школах
В Госдуме разработают проект об оценках за поведение в школах - РИА Новости, 10.12.2024
В Госдуме разработают проект об оценках за поведение в школах
В Госдуме разработают законопроект, возвращающий оценки за поведение в школе, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:22
2024-12-10T18:22
2024-12-10T18:22
россия
владимир путин
госдума рф
образование - общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Госдуме разработают законопроект, возвращающий оценки за поведение в школе, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Ранее президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат. "Владимир Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение. Что это значит? Значит, надо возвращать… Нужен законопроект. Подготовим", - сообщил Гусев. По словам парламентария, оценки за подведение формируют ответственность за действия и повышают уровень дисциплины. "Это не только улучшит образовательный процесс, но и подготовит учеников к реальной жизни, где навыки общения играют важную роль. При этом важно, чтобы система оценивания была справедливой", - добавил он.
https://ria.ru/20241210/putin-1988444230.html
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Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение
Путин удивился, что из российских школ пропали оценки за поведение
2024-12-10T18:22
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РИА Новости
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россия, владимир путин, госдума рф, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Образование - Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В Госдуме разработают проект об оценках за поведение в школах
В Госдуме разработают законопроект, возвращающий оценки за поведение в школе
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Госдуме разработают законопроект, возвращающий оценки за поведение в школе, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.
Ранее президент России Владимир Путин
на заседании с членами Совета по правам человека заявил, что тему оценок поведения школьников надо обсудить с родителями и специалистами, но в случае возвращения такого оценивания это должно на что-то влиять, иметь какой-то результат.
"Владимир Путин удивился, что в российских школах нет оценок за поведение. Что это значит? Значит, надо возвращать… Нужен законопроект. Подготовим", - сообщил Гусев.
По словам парламентария, оценки за подведение формируют ответственность за действия и повышают уровень дисциплины.
"Это не только улучшит образовательный процесс, но и подготовит учеников к реальной жизни, где навыки общения играют важную роль. При этом важно, чтобы система оценивания была справедливой", - добавил он.