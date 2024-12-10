https://ria.ru/20241210/gaz-1988372607.html
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:21
2024-12-10T13:21
2024-12-10T15:33
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, сообщили в мэрии города."Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Абубакарова, 94, в районе центральной мечети", — говорится в заявлении.По данным Главного управления МЧС по Дагестану, пострадали два человека.Как уточнили в пресс-службе местного Минздрава, мужчину с 60% ожогов поверхности тела госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Незначительные травмы получил девятилетний ребенок, ему оказали помощь амбулаторно.Сообщается, что ЧП произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажки, эвакуированы 40 жильцов.
https://ria.ru/20241205/dagestan-1987549423.html
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T13:21
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ
В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, пострадали 2 человека