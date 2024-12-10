https://ria.ru/20241210/gaz-1988372607.html

В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ

В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ - РИА Новости, 10.12.2024

В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ

В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T13:21

2024-12-10T13:21

2024-12-10T15:33

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. В многоквартирном доме в Махачкале взорвался газ, сообщили в мэрии города."Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Абубакарова, 94, в районе центральной мечети", — говорится в заявлении.По данным Главного управления МЧС по Дагестану, пострадали два человека.Как уточнили в пресс-службе местного Минздрава, мужчину с 60% ожогов поверхности тела госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Незначительные травмы получил девятилетний ребенок, ему оказали помощь амбулаторно.Сообщается, что ЧП произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажки, эвакуированы 40 жильцов.

https://ria.ru/20241205/dagestan-1987549423.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

махачкала

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2024

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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома. 2024-12-10T13:21 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан