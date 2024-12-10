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В ЕС призвали Молдавию к диалогу с "Газпромом"

В ЕС призвали Молдавию к диалогу с "Газпромом" - РИА Новости, 10.12.2024

В ЕС призвали Молдавию к диалогу с "Газпромом"

Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс призвал молдавские власти сосредоточиться на диалоге с "Газпромом", чтобы избежать возможного энергетического... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:43

2024-12-10T16:43

2024-12-10T16:43

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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс призвал молдавские власти сосредоточиться на диалоге с "Газпромом", чтобы избежать возможного энергетического кризиса. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Ранее глава минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. После визита в Санкт-Петербург Парликов был снят с должности по предложению премьер-министра Дорина Речана. Глава правительства заявил, что намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести в стране режим ЧП в области энергетики. "Для нас энергетический сектор очень важен. Это сфера, в которой Молдавия добилась большого прогресса. Мы готовы работать с правительством. Но реальность такова, что Левобережье (Приднестровье - ред.) может столкнуться с кризисом. И я считаю нормальным вести диалог с "Газпромом" для решения этой проблемы", - заявил Мажейкс в эфире радио "Молдова". Посол отметил, что за последние три зимы ЕС оказал Молдавии помощь в размере 240 миллионов евро для поддержки энергетического сектора, но подчеркнул, что сейчас важнее предотвратить перебои с поставками газа. "Относительно новой поддержки мы пока рано говорить. Главное сейчас — не допустить кризиса, связанного с обязательствами "Газпрома" по поставкам газа в Молдавию", — сказал дипломат. Мажейкс не исключил, что если Кишинев и Тирасполь выстроят диалог, то текущая непростая ситуация в энергетике может приблизить процесс интеграции Молдавии и Приднестровья. "Такая возможность существует, но я не думаю, что власти Приднестровья захотят, чтобы этот процесс состоялся в ближайшие сроки. Это дополнительный аргумент для того, чтобы не было кризиса, поскольку понятно, что Приднестровье будет больше зависеть от Кишинева, и взаимодействие между берегами изменится", - добавил он. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241210/moldavija-1988303215.html

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молдавия, кишинев, европа, дорин речан, газпром, евросоюз, молдовагаз, в мире