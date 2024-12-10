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В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ - РИА Новости, 10.12.2024
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16:18 10.12.2024 (обновлено: 16:22 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ege-1988437132.html
В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ
В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ - РИА Новости, 10.12.2024
В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ
Нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении наряду с единым государственным экзаменом, заявил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:18
2024-12-10T16:22
общество
россия
валерий фадеев
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении наряду с единым государственным экзаменом, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в советском союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически, это будет четвертая оценка: 3 экзамена плюс средний балл", - сказал Фадеев во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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общество, россия, валерий фадеев, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ

Фадеев заявил о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении наряду с единым государственным экзаменом, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в советском союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически, это будет четвертая оценка: 3 экзамена плюс средний балл", - сказал Фадеев во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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