https://ria.ru/20241210/ege-1988437132.html

В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ

В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ - РИА Новости, 10.12.2024

В России заявили о необходимости интегральной оценки знаний наряду с ЕГЭ

Нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении наряду с единым государственным экзаменом, заявил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:18

2024-12-10T16:22

общество

россия

валерий фадеев

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Нужна интегральная оценка знаний выпускников школы, например, средний балл, он учитывался бы при поступлении наряду с единым государственным экзаменом, заявил советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в советском союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически, это будет четвертая оценка: 3 экзамена плюс средний балл", - сказал Фадеев во время выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20241210/ege-1988416826.html

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общество, россия, валерий фадеев, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование