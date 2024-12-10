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"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде - РИА Новости, 10.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
17:00 10.12.2024 (обновлено: 17:04 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/asad-1988450890.html
"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде
"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде - РИА Новости, 10.12.2024
"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Его слова приводит агентство Белта. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:00
2024-12-10T17:04
война в сирии
в мире
россия
сирия
александр лукашенко
башар асад
хафез асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Его слова приводит агентство Белта."Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал", - сказал Лукашенко на встрече с работниками предприятия "Пожснаб". Президент Белоруссии рассказал, что был хорошо знаком не только с покинувшим Сирию Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. "Это была величина. Он умер давно, сейчас они ломают его памятники. А ведь он создал это государство. Богатое на ресурсы, нефть и так далее", - сказал он. Лукашенко указал, что американцы демонизируют глав государств. "Нет, этот Байден, слышу, начинает бряцать. Его уже никто и не слушает. Благо, что (избранный президент США Дональд – ред.) Трамп, какой бы ни был экстравагантный, он заявил: "Не лезьте туда, не наше дело". Американцам говорит. Это достойно. Надо разобраться. Но это сказка - "Не лезьте туда!". Они уже давно там влезли. Американцам до всего есть дело. Поэтому вы видите, как это все разворачивается, как демонизируют глав государств. Мне это знакомо. У вас же тоже "диктатор" руководит страной", - сказал Лукашенко. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, россия, сирия, александр лукашенко, башар асад, хафез асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Александр Лукашенко, Башар Асад, Хафез Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде

Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором и никого не убивал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Башар Асад. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Его слова приводит агентство Белта.
"Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал", - сказал Лукашенко на встрече с работниками предприятия "Пожснаб".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
Вчера, 08:00
Президент Белоруссии рассказал, что был хорошо знаком не только с покинувшим Сирию Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. "Это была величина. Он умер давно, сейчас они ломают его памятники. А ведь он создал это государство. Богатое на ресурсы, нефть и так далее", - сказал он.
Лукашенко указал, что американцы демонизируют глав государств. "Нет, этот Байден, слышу, начинает бряцать. Его уже никто и не слушает. Благо, что (избранный президент США Дональд – ред.) Трамп, какой бы ни был экстравагантный, он заявил: "Не лезьте туда, не наше дело". Американцам говорит. Это достойно. Надо разобраться. Но это сказка - "Не лезьте туда!". Они уже давно там влезли. Американцам до всего есть дело. Поэтому вы видите, как это все разворачивается, как демонизируют глав государств. Мне это знакомо. У вас же тоже "диктатор" руководит страной", - сказал Лукашенко.
Повсеместный хаос: кадры из Сирии
© AP Photo / Ugur Yildirim

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

Обстановка в Дамаске, Сирия

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9
© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

Очереди автомобилей на дорогах, ведущих в Дамаск

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9
© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

Обстановка в Дамаске, Сирия

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Израильская бронетехника на границе с Сирией

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9
© AP Photo / Hassan Ammar

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9
© AP Photo / Matias Delacroix

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

Горящее здание в Дамаске

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Люди в разграбленной резиденции президента Сирии Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9
© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

Дым над Дамаском, Сирия

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9

В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.

© AP Photo / Ugur Yildirim
1 из 9

На фото: автомобильные пробки на дорогах, ведущих в Дамаск.

© Getty Images / Orhan Fatih Dogan/Anadolu
2 из 9

Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране.Он также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

© Getty Images / Bekir Kasim/Anadolu
3 из 9

Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Matias Delacroix
4 из 9

На фото: люди въезжают в Сирию через пограничный пункт Маснаа в долине Бекаа, Ливан

© AP Photo / Hassan Ammar
5 из 9

В свою очередь, Израиль перестал соблюдать соглашение по Голанским высотам и расширил зону контроля.

На фото: израильская бронетехника в Сирии

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 9

Очевидцы сообщают, что в центре Дамаска царит полный хаос.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
7 из 9

По опустевшему президентскому дворцу в свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
8 из 9

Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.

© Getty Images / Ugur Yildirim/dia images
9 из 9
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
Вчера, 08:00
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияАлександр ЛукашенкоБашар АсадХафез АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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