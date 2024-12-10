"Я его знаю давно". Лукашенко высказался об Асаде

МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Его слова приводит агентство Белта."Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал", - сказал Лукашенко на встрече с работниками предприятия "Пожснаб". Президент Белоруссии рассказал, что был хорошо знаком не только с покинувшим Сирию Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. "Это была величина. Он умер давно, сейчас они ломают его памятники. А ведь он создал это государство. Богатое на ресурсы, нефть и так далее", - сказал он. Лукашенко указал, что американцы демонизируют глав государств. "Нет, этот Байден, слышу, начинает бряцать. Его уже никто и не слушает. Благо, что (избранный президент США Дональд – ред.) Трамп, какой бы ни был экстравагантный, он заявил: "Не лезьте туда, не наше дело". Американцам говорит. Это достойно. Надо разобраться. Но это сказка - "Не лезьте туда!". Они уже давно там влезли. Американцам до всего есть дело. Поэтому вы видите, как это все разворачивается, как демонизируют глав государств. Мне это знакомо. У вас же тоже "диктатор" руководит страной", - сказал Лукашенко. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором и никого не убивал. Его слова приводит агентство Белта.
"Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно. У нас добрые были человеческие отношения. Никакой он не диктатор. Он лечил людей как врач. Он никогда никого не убивал", - сказал Лукашенко на встрече с работниками предприятия "Пожснаб".
Президент Белоруссии рассказал, что был хорошо знаком не только с покинувшим Сирию Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. "Это была величина. Он умер давно, сейчас они ломают его памятники. А ведь он создал это государство. Богатое на ресурсы, нефть и так далее", - сказал он.
Лукашенко указал, что американцы демонизируют глав государств. "Нет, этот Байден, слышу, начинает бряцать. Его уже никто и не слушает. Благо, что (избранный президент США Дональд – ред.) Трамп, какой бы ни был экстравагантный, он заявил: "Не лезьте туда, не наше дело". Американцам говорит. Это достойно. Надо разобраться. Но это сказка - "Не лезьте туда!". Они уже давно там влезли. Американцам до всего есть дело. Поэтому вы видите, как это все разворачивается, как демонизируют глав государств. Мне это знакомо. У вас же тоже "диктатор" руководит страной", - сказал Лукашенко.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
В стране сохраняется напряженная ситуация. Согласно заявлению, отделения Сирийского Арабского Красного Полумесяца, организация продолжает поставлять продовольствие, воду и предметы первой необходимости жителям.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с заявлением о том, что они установили контроль над страной, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.
Москва предоставила семье Асада убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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