https://ria.ru/20241210/abort-1988370944.html
Депутат предложил рассмотреть в Петербурге вопрос исключения абортов из ОМС
Депутат предложил рассмотреть в Петербурге вопрос исключения абортов из ОМС - РИА Новости, 10.12.2024
Депутат предложил рассмотреть в Петербурге вопрос исключения абортов из ОМС
Депутат Госдумы Михаил Романов предложил проработать в Санкт-Петербурге вопрос исключения абортов из системы ОМС. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T13:23
2024-12-10T13:23
2024-12-10T13:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Романов предложил проработать в Санкт-Петербурге вопрос исключения абортов из системы ОМС. Романов на заседании правительства Петербурга напомнил, что на заседании Всемирного русского народного собора обсуждались такие меры, как выведение абортов не по медпоказаниям из ОМС. "Может быть, стоит проработать в Санкт-Петербурге, как первом регионе России, именно выведение абортов из программы данных госгарантий. Но понимая, что, запрещая ту или иную инициативу, мы не должны создать черный рынок, и соответственно, тут имеет смысл проработать инициативу в части финансовой поддержки тех женщин, которые в такой ситуации оказались… Может быть, мы станем первым регионом Российской Федерации, который проработает эту инициативу?", - сказал он заседании городского правительства, обращаясь к врио председателя городского комитета по здравоохранению Юрию Шишкину. В свою очередь врио главы комитета отметил, что этот вопрос прорабатывается. "Довольно актуальную тему вы озвучили. Этот вопрос прорабатывается на самых высоких уровнях, и думаю, что мы придем к этому заключению", - сказал Шишкин.
https://ria.ru/20241126/abort-1985787984.html
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здоровье - общество, санкт-петербург, россия, госдума рф
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Госдума РФ
Депутат предложил рассмотреть в Петербурге вопрос исключения абортов из ОМС
Депутат Романов предложил рассмотреть в Петербурге идею исключить аборты из ОМС