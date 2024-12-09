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Пушков сделал неожиданный вывод после заявления Трампа об Украине

Пушков сделал неожиданный вывод после заявления Трампа об Украине - РИА Новости, 09.12.2024

Пушков сделал неожиданный вывод после заявления Трампа об Украине

Противники избранного президента США Дональда Трампа знают, что его слова могут расходиться с реальностью. Об этом написал глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:05

2024-12-09T06:05

2024-12-09T06:05

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Противники избранного президента США Дональда Трампа знают, что его слова могут расходиться с реальностью. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку (Президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО — это другое", — написал он.Как отметил Пушков, несмотря на то, что Трампу все равно не удастся заметить всех представителей "глубинного государства" в своем правительстве, его авторитет все еще достаточно силен, чтобы изменить политику США в отношении Украины."При всем при этом Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет", — резюмировал парламентарий.Ранее Трамп во время интервью американскому телеканалу NBC News отказался комментировать свое предвыборное обещание о том, что он завершит украинский конфликт за 24 часа, заявив, что попытается его завершить, "если сможет".Избранный президент также рассказал, что Украине после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, а Киеву "вероятно" стоит ожидать, что поддержка Соединенных Штатов сократится.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

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https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html

https://ria.ru/20241209/pravda-1988066561.html

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