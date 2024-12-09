Рейтинг@Mail.ru
В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988216769.html
В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине
В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине - РИА Новости, 09.12.2024
В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине
Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:10
2024-12-09T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский. Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Он неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине

Депутат Рады Дубинский не увидел у Зеленского шансов сохранить власть на Украине

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Пора признать поражение". Будущее Украины решится не там, где все думают
8 декабря, 08:00
Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Он неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Создадим новую администрацию". Запад готовится к поражению Украины
7 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала