https://ria.ru/20241209/ukraina-1988216769.html

В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине

В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине - РИА Новости, 09.12.2024

В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине

Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T17:10

2024-12-09T17:10

2024-12-09T17:10

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский. Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Он неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, нато, верховная рада украины