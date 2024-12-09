В Раде оценили шансы Зеленского сохранить власть на Украине
Депутат Рады Дубинский не увидел у Зеленского шансов сохранить власть на Украине
© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Перспектив сохранить власть на Украине у Владимира Зеленского нет, а его соратники начнут бежать из страны уже в январе, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Никакой перспективы остаться у власти у Зеленского, Ермака нет. Использованные (президентом США Джо – ред.) Байденом мальчики уже никому не нужны. Как говорится, заказали с вещами на выход. Теперь начнется процесс бегства крыс с корабля. Первыми поедут жены и дети, подготавливать "лёжки", а массовый исход Зе-мародеров ожидается в январе", - написал Дубинский.
Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Он неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.