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Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты

Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты - РИА Новости, 09.12.2024

Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты

Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:34

2024-12-09T15:34

2024-12-09T15:35

россия

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госдума рф

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме "Дни ритейла в Сибири"."С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", — сказала она.По данным чиновницы, повышение составит 4,5 процента на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов.В июле Госдума приняла закон, предусматривающих ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на четыре процента в ближайшие три года.Так, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм соответственно.

https://ria.ru/20240930/sigarety-1975399912.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, экономика