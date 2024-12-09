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Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты
Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты - РИА Новости, 09.12.2024
Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты
Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:34
2024-12-09T15:34
2024-12-09T15:35
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме "Дни ритейла в Сибири"."С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", — сказала она.По данным чиновницы, повышение составит 4,5 процента на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов.В июле Госдума приняла закон, предусматривающих ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на четыре процента в ближайшие три года.Так, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм соответственно.
https://ria.ru/20240930/sigarety-1975399912.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Госдума РФ, Экономика
Россиянам рассказали, как изменятся цены на сигареты
Минимальная стоимость сигарет вырастет до 135 рублей
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минимальная цена на сигареты с начала следующего года составит 135 рублей за пачку, заявила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме "Дни ритейла в Сибири".
"С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотинсодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей", — сказала она.
По данным чиновницы, повышение составит 4,5 процента на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов.
В июле Госдума приняла закон, предусматривающих ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на четыре процента в ближайшие три года.
Так, акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 — 10 199 рублей, в 2027 — 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина — 44, 46 и 48 рублей за миллиграмм соответственно.