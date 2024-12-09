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NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time - РИА Новости, 09.12.2024
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16:47 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/tramp-1988206613.html
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time - РИА Новости, 09.12.2024
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:47
2024-12-09T16:47
в мире
сша
россия
израиль
дональд трамп
илон маск
марк цукерберг
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News. Согласно информации телеканала, на звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным телеканала, "Человек года" станет известен 12 декабря. В прошлом году ежегодный рейтинг возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20241209/tramp-1988114997.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, сша, россия, израиль, дональд трамп, илон маск, марк цукерберг, федеральная резервная система сша, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Илон Маск, Марк Цукерберг, Федеральная резервная система США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
NBC News назвал претендентов на звание "Человек года" по версии Time

Трамп, Маск и Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп, его союзник и предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time, сообщает телеканал NBC News.
Согласно информации телеканала, на звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По данным телеканала, "Человек года" станет известен 12 декабря.
В прошлом году ежегодный рейтинг возглавила популярная американская певица Тейлор Свифт, обойдя президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах
Вчера, 11:32
 
В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампИлон МаскМарк ЦукербергФедеральная резервная система СШАФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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