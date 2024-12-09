https://ria.ru/20241209/tigry-1988116104.html

В Приморье отловят двух амурских тигров

В Приморье отловят двух амурских тигров - РИА Новости, 09.12.2024

В Приморье отловят двух амурских тигров

Специалисты получили официальное разрешение на отлов двух тигров в Хасанском округе на юге Приморья, где на прошлой неделе амурские тигры появлялись сразу в... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T11:32

2024-12-09T11:32

2024-12-09T11:32

россия

хабаровский край

амурская область

фгбу "земля леопарда"

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Специалисты получили официальное разрешение на отлов двух тигров в Хасанском округе на юге Приморья, где на прошлой неделе амурские тигры появлялись сразу в четырёх населённых пунктах, сообщает нацпарк "Земля леопарда". Власти Хасанского округа Приморья 6 декабря сообщили об участившихся случаях появления амурских тигров в населённых пунктах округа. Специалисты подтвердили два случая в Барабаше и по одному в Посьете, Безверхово и Андреевке. В Барабаше и Безверхово были зафиксированы нападения хищника на собак. В администрации муниципалитета отмечали, что специалисты охотнадзора совместно с сотрудниками нацпарка "Земля леопарда" отпугивали хищников специальными пиротехническими устройствами. "Охотнадзором совместно с ФГБУ "Земля леопарда" получено официальное разрешение на отлов и изъятие двух особей в данном районе", - говорится в сообщении ФГБУ "Земля леопарда". В нацпарке подчёркивают, что появление тигра в селе Барабаш является "исключительным случаем", это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного. Специалисты не исключают, что тигр может быть ранен или болен. "Совместно с представителями охотнадзора специалисты "Земли леопарда" ведут наблюдение за ситуацией, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о необходимых мерах предосторожности. Не исключено, что будет организовано изъятие тигра из дикой природы", - говорится в сообщении учреждения. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20240729/tigry-1962590494.html

https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html

россия

хабаровский край

амурская область

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россия, хабаровский край, амурская область, фгбу "земля леопарда", происшествия