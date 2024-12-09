https://ria.ru/20241209/taliby-1988146201.html

В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором

В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором - РИА Новости, 09.12.2024

В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором

ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:43

2024-12-09T13:43

2024-12-09T13:44

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря организации Таалатбек Масадыков. "Секретариат считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, повышать координацию усилий по противодействию исходящим из него угрозам. Режим талибов доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, способным выстраивать предсказуемые отношения с соседями", - сказал Масадыков на совместном заседании совета и 17-м пленарном заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. Он также подчеркнул, что не снижается актуальность развития диалога в рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ, к которому стремятся присоединиться как отдельные страны, так и международные организации. Кроме того, замгенсека отметил, что принятие межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы свидетельствует о признании союзниками рисков для Центральной Азии, проистекающих из опасности распространения терроризма и экстремизма, наркотиков из Афганистана. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241126/kreml-1985761805.html

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в мире, афганистан, россия, центральная азия, сергей шойгу, одкб, талибан, оон