В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором
Замгенсека ОДКБ Масадыков: талибы являются долгосрочным политическим фактором
© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря организации Таалатбек Масадыков.
"Секретариат считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, повышать координацию усилий по противодействию исходящим из него угрозам. Режим талибов доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, способным выстраивать предсказуемые отношения с соседями", - сказал Масадыков на совместном заседании совета и 17-м пленарном заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.
Он также подчеркнул, что не снижается актуальность развития диалога в рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ, к которому стремятся присоединиться как отдельные страны, так и международные организации.
Кроме того, замгенсека отметил, что принятие межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы свидетельствует о признании союзниками рисков для Центральной Азии, проистекающих из опасности распространения терроризма и экстремизма, наркотиков из Афганистана.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.