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В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором - РИА Новости, 09.12.2024
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13:43 09.12.2024 (обновлено: 13:44 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/taliby-1988146201.html
В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором
В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором - РИА Новости, 09.12.2024
В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором
ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:43
2024-12-09T13:44
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря организации Таалатбек Масадыков. "Секретариат считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, повышать координацию усилий по противодействию исходящим из него угрозам. Режим талибов доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, способным выстраивать предсказуемые отношения с соседями", - сказал Масадыков на совместном заседании совета и 17-м пленарном заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. Он также подчеркнул, что не снижается актуальность развития диалога в рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ, к которому стремятся присоединиться как отдельные страны, так и международные организации. Кроме того, замгенсека отметил, что принятие межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы свидетельствует о признании союзниками рисков для Центральной Азии, проистекающих из опасности распространения терроризма и экстремизма, наркотиков из Афганистана. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241126/kreml-1985761805.html
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в мире, афганистан, россия, центральная азия, сергей шойгу, одкб, талибан, оон
В мире, Афганистан, Россия, Центральная Азия, Сергей Шойгу, ОДКБ, Талибан, ООН
В ОДКБ назвали талибов долгосрочным политическим фактором

Замгенсека ОДКБ Масадыков: талибы являются долгосрочным политическим фактором

© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ОДКБ считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, правящий режим талибов (движение "Талибан"*) при этом доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря организации Таалатбек Масадыков.
"Секретариат считает важным продолжать мониторинг ситуации в Афганистане, повышать координацию усилий по противодействию исходящим из него угрозам. Режим талибов доказывает, что является долгосрочным политическим фактором, способным выстраивать предсказуемые отношения с соседями", - сказал Масадыков на совместном заседании совета и 17-м пленарном заседании парламентской ассамблеи ОДКБ.
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Он также подчеркнул, что не снижается актуальность развития диалога в рабочей группе по Афганистану при СМИД ОДКБ, к которому стремятся присоединиться как отдельные страны, так и международные организации.
Кроме того, замгенсека отметил, что принятие межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы свидетельствует о признании союзниками рисков для Центральной Азии, проистекающих из опасности распространения терроризма и экстремизма, наркотиков из Афганистана.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанРоссияЦентральная АзияСергей ШойгуОДКБТалибанООН
 
 
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