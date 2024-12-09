Большинство украинцев хотят завершения конфликта с Россией, заявили в Раде
Депутат Рады Бойко: большинство украинцев хотят завершения конфликта с Россией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с РФ, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко.
Украинский депутат подчеркнул, что готов содействовать достижению перемирия. Он считает, что переговоры будут проходить под руководством США. По мнению Бойко, в них должны участвовать международные переговорщики, например, из Великобритании, так как Украина сейчас "не может говорить с россиянами".
В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.