https://ria.ru/20241209/professionaly-1988151081.html

СПО в Санкт-Петербурге: городу и стране нужны профессионалы

СПО в Санкт-Петербурге: городу и стране нужны профессионалы - РИА Новости, 09.12.2024

СПО в Санкт-Петербурге: городу и стране нужны профессионалы

Растущие оборонные потребности страны и жесткие экономические санкции обеспечили мощный подъем отечественной промышленности и других реальных секторов. На этом... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

2024-12-09T13:31

санкт-петербург

россия

сергей кравцов

александр беглов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

объединенная судостроительная корпорация

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Растущие оборонные потребности страны и жесткие экономические санкции обеспечили мощный подъем отечественной промышленности и других реальных секторов. На этом фоне экономика столкнулась с серьезным дефицитом людей рабочих профессий, что заставило власти акцентировать внимание на развитии и всесторонней поддержке системы среднего профессионального образования (СПО), формируя для нее специальные программы. В Санкт-Петербурге по этому направлению идет большая работа как в рамках федеральных программ, так и на региональном уровне. По данным Росcтата, в октябре безработица в России упала до рекордно низкого уровня - 2,3%. В Санкт-Петербурге уровень безработицы еще ниже – 1,5%. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", сообщил, что дефицит рабочей силы в РФ составляет около 2,5 миллиона человек при низкой безработице, поэтому строительство, промышленный сектор готовы сотнями тысяч брать новых работников. Что такое СПО В законе об образовании основной целью СПО названа подготовка квалифицированных рабочих и других специалистов среднего звена "по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства". В отличие от высшего образования, СПО предоставляет более узкую и практическую подготовку, что позволяет выпускникам быстрее выйти на рынок труда. Программы СПО в стране реализуют как самостоятельные учреждения (колледжи, техникумы, училища), так и некоторые организации высшего образования. По данным Росстата, на 2023/2024 учебный год численность студентов в системе среднего профессионального образования составила свыше 3,7 миллиона человек, из которых более 1,2 миллиона были приняты в этом году. В Санкт-Петербурге сегодня действуют 75 самостоятельных образовательных организаций СПО и 35 организаций высшего образования, реализующих такое обучение. Численность студентов этих учреждений на 2023/2024 учебный год составляет почти 126 тысяч, из которых в этом году было принято более 44 тысяч человек. По оценкам специалистов, по мере роста востребованности рабочих профессий и повышения зарплат в этой сфере популярность среднего специального образования среди абитуриентов будет расти, в связи с чем необходимо увеличивать количество мест в системе СПО. "Интерес школьников к профобразованию стабильно растет. Более 60% выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы для старта своей профессиональной траектории. По итогам приемной кампании 2024 года, в колледжи Петербурга было подано на 10 тысяч заявлений больше, чем в 2023 году", - заявил ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как решается проблема На федеральном уровне одной из сильных инициатив в области подготовки кадров стал проект "Профессионалитет" по созданию образовательно-производственных кластеров, представляющих собой интеграцию колледжей и предприятий реального сектора. Учреждения образования и компании подписывают соглашение, по которому работодатели могут участвовать в управлении колледжами: регулировать разработку образовательных программ, определять требуемое оснащение зон по видам работ, привлекать своих работников к наставничеству. В кластере выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются управленческая структура, педагогический состав, разрабатываются новое содержание и структура образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы. С 2022 года в "Профессионалитет" вошло 230 профессий и специальностей СПО, по которым разработано более 1500 интенсивных образовательных программ, ориентированных на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. При этом обеспечивается практически 100-процентное трудоустройство выпускников. Так, в этом году первыми выпускниками "Профессионалитета" стали 138 тысяч специалистов. Планируется, что к 2030 году проект охватит все колледжи страны (кроме ведомственных). Не менее 4 тысяч предприятий будут в нем участвовать в качестве равноправных субъектов образовательного процесса. "За два года реализации проекта создано 220 кластеров, которые включают 925 образовательных организаций в 68 субъектах по 24 приоритетным для развития экономики России отраслям. На начало следующего учебного года количество кластеров увеличится до 370. Мы работаем над тем, чтобы расширить проект и на остальные специальности – на всю систему СПО", – сказал министр просвещения Сергей Кравцов, слова которого приводятся на сайте правительства. "Профессионалитет" станет одним из четырех проектов нового национального проекта "Кадры", который начнет реализовываться с 2025 года. Задача - подготовить и трудоустроить специалистов, способных обеспечить технологический суверенитет страны. В рамках проекта планируется в том числе масштабная модернизация колледжей. Региональный уровень Санкт-Петербург всегда был не только культурной, но и промышленной столицей. Промышленность, несмотря на санкции, динамично развивается, экономика растет. Каждый месяц на предприятиях Петербурга создаются новые рабочие места с хорошей заработной платой. Они открываются на высокотехнологичных производствах, в наукоемкой промышленности, на предприятиях с оборудованием повышенной сложности. "За 2023 год в Санкт‑Петербурге создано почти 270 тысяч новых рабочих мест. Это очень серьезный результат. Безработица достигла исторически минимальных значений – 1,5%. Это самый лучший показатель по стране. Средняя зарплата на треть превышает среднероссийское значение. Это действительно достижение губернатора", – подчеркнул председатель правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с Александром Бегловым. Как отметил Беглов, в городе будут открыты еще 20 компаний, которые обеспечат работой свыше 50 тысяч жителей. Это заявление прозвучало на церемонии закладки "капсулы времени" в основание будущего производственного здания завода "Электроаппарат" на площадке "Новоорловская" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт‑Петербург. "Мы планируем открыть еще 20 предприятий и создадим более 50 тысяч рабочих мест. Это будет главным посланием будущим поколениям, которые продолжат строить и развивать современный мегаполис 21 века как культурную, туристическую и промышленную столицу России", – заявил губернатор. Профессионалитет Санкт-Петербург стал активным участником проекта "Профессионалитет". Согласно данным городского Центра опережающей профессиональной подготовки, с 2022 по 2024 год в Петербурге запущено семь образовательно-производственных кластеров, и еще один будет запущен в 2025 году. На создание и развитие кластеров колледжи получили грант из федерального бюджета в размере 100 миллионов рублей, а также региональное финансирование и средства от работодателей. Так, кластер "Легкая промышленность" (швейное производство) наряду с базовой организацией – Колледжем Петербургской моды – образуют еще пять колледжей и пять отраслевых предприятий-партнеров. В кластере "Легкая промышленность" (обувное производство) базовой организацией стал Университет технологии и дизайна. В свою очередь, промышленно-образовательный центр "Судостроение" работает на базе Колледжа судостроения и прикладных технологий. Предприятиями-партнерами выступают флагманы судостроительной промышленности: "Объединенная судостроительная корпорация", "Адмиралтейские верфи", "СЗ "Северная верфь", "Балтийский завод". На базе Электромашиностроительного колледжа создан кластер "Машиностроение", а Академия машиностроения имени Котина стала базой другого кластера "Машиностроение" (автомобилестроение). Центр инженерных компетенций Центр инженерных компетенций, созданный на базе Колледжа автоматизации производства при участии "Росатома", стал первым образовательным полигоном в Санкт-Петербурге. Центр начал работу с сентября 2024 года, в его состав вошли девять высокотехнологичных лабораторий, материальной базой которых стало оборудование, закупленное городом для финала чемпионата "Профессионалы" 2023 года. Доступ к лабораториям Центра открыт для студентов всех колледжей Петербурга, за год планируется подготовить 10 тысяч человек. "Промышленность города быстро растет. За последние годы в городе создано 75 тысяч рабочих мест, большая часть - именно в промышленности. Мы создаем современные высокотехнологичные производства, которым нужны кадры. Наращиваем прием в колледжи на самые востребованные профессии. В Центре инженерных компетенций ребята знакомятся с техникой и оборудованием, получают первые навыки. Здесь создано уникальное молодежное конструкторское бюро. И таких образовательных полигонов по различным направлениям у нас будет 12", – сказал Беглов. Петербург заводской В Санкт-Петербурге также запущен проект "Петербург заводской", позволяющий соискателям найти вакансии, а студентам – стажировки на ведущих предприятиях города. На сайте проекта представлены вакансии в 153 компаниях и стажировки в 115. Модернизация инфраструктуры Согласно данным Адресной инвестиционной программы на 2023-2025 годы, в отношении объектов инфраструктуры СПО в Санкт-Петербурге реализуются следующие работы: реконструкция зданий колледжа "Красносельский", колледжа Судостроения и прикладных технологий, а также колледжа "Метростроя". Общий объем финансирования по каждому объекту превышает 1,5 миллиарда рублей. Чемпионат "Профессионалы" Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" был основан в 2023 году. Это масштабное событие в системе СПО, направленное на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее массовым и востребованным компетенциям. Второй финал чемпионата, как и первый, состоялся в Санкт-Петербурге в конце ноября, в нем приняли участие команды и делегации 21 государства, 89 регионов России: это более 900 конкурсантов и свыше 900 экспертов-наставников. Конкурсанты, включая школьников, продемонстрировали навыки в 55 компетенциях основной категории и 20 юниорских. По итогам состязаний сборная Санкт-Петербурга завоевала 22 медали: четыре золотых, семь серебряных и 11 бронзовых. В ходе мероприятия губернатор города Александр Беглов сообщил, что решением правительства финал чемпионата "Профессионалы" будет проводиться в Петербурге до 2027 года включительно. "Это знак доверия нашему городу, признание его исключительных компетенций как в профессиональном образовании, так и в организации крупных мероприятий", - подчеркнул губернатор, выступая на награждении победителей. В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил рост интереса к чемпионату. "Более 20 стран приняли участие в финале чемпионата. Это ребята из Китая, Сирии, Азербайджана, Армении. Вчера был зарегистрирован приказ, согласно которому победители и призеры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий получат "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах. Это хороший стимул для ребят", – сказал Кравцов в ходе посещения площадок Чемпионата.

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санкт-петербург, россия, сергей кравцов, александр беглов, федеральная служба государственной статистики (росстат), объединенная судостроительная корпорация