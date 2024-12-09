https://ria.ru/20241209/prazdnik-1987786795.html

9 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 9 декабря в России и в мире по календарю

9 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

9 декабря 2024 года отмечается сразу несколько праздников: День Героев Отечества, День борьбы с коррупцией и день памяти жертв преступления геноцида. Какой... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:00

2024-12-09T06:00

2024-12-09T06:00

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. 9 декабря 2024 года отмечается сразу несколько праздников: День Героев Отечества, День борьбы с коррупцией и день памяти жертв преступления геноцида. Какой сегодня праздник в России и в мире по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно и что нельзя делать в этот день по народным приметам, а также памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня чествуют героев Отечества, а в мире проходит день борьбы с коррупцией. По народным приметам 9 декабря нужно раздать все долги, иначе можно навсегда остаться должником.Профессиональный праздник9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Он установлен Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года “О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России”. Эта дата приурочена к важному историческому событию: в 1769 году императрицей Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия Победоносца, который в 1917 году после Великой Октябрьской революции был упразднен. Во время Великой Отечественной войны появился его своеобразный аналог: орден Славы, которым тоже награждался рядовой и сержантский состав армии, отличившийся в боях. В 1992 году орден Святого Георгия Победоносца был возрожден и установлен в качестве высшей военной награды.День ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации. Именно 9 декабря 1921 года вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны “Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях”.Церковный праздник сегодняПравославные христиане в этот день поминают:Прп. Али́пия Столпника (640)Освящение церкви вмч. Гео́ргия в Киеве (1051–1054)свт. Инноке́нтия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1731)Прп. Иа́кова отшельника, Сирийского (457)прп. Стилиа́на Пафлаго́нского (V–VI)Сщмчч. Николая Замараева, Иоа́нна ВиноградоваГео́ргия Колоколова, Наза́рия ГрибковаВаси́лия Агафоникова, Васи́лия Колосова, Илии́ Зачатейского, Васи́лия Студницына, Дании́ла Мещанинова, Михаила Зеленцовского, пресвитеров, прмч. Ти́хона (Бузова), архимандрита (1937); мч. Петра Царапкина (после 1937)Народный праздник9 декабря в народе называли “Егорий Зимний”, “Юрий Холодный”. На Руси Юрьев деньимел большое значение: именно за неделю до него и еще неделю после крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец обычаю положил царь Борис Годунов, но память о дне осталась. 9 декабря было принято перед тем, как уехать по делам, отслужить молебен о благополучии пути. До Юрьева дня важно было раздать долги, иначе, по поверью, можно остаться на всю жизнь в должниках. Для предсказания погоды слушали воду в колодце: если тихо - зима будет спокойная, слышен плеск - жди вьюги и бураны.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Именно 9 декабря на Политической конференции, прошедшей в Мексике, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, которая вступила в силу в декабре 2005 года. Все подписавшие документ страны обязались классифицировать взятки, воровство бюджетных средств и коррупцию как уголовное преступление.Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН выпустила резолюцию, которой 9 декабря был установлен этот день памяти. Дата связана с тем, что в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.Памятные даты в историиИсторические события, которые произошли в этот день:1836 - вышла постановка оперы М. И. Глинки “Жизнь за царя” (“Иван Сусанин”).1917 - провозглашено создание Крымской народной республики.1953 - компания “Дженерал Электрик” уволила всех сотрудников-коммунистов.1968 - изобретатель Дуглас Энгельбарт впервые продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.2008 - патриарх Алексий II был похоронен в Богоявленском Елоховском соборе в Москве.ИмениныДень ангела в этот день празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, Федосий, Юлиан, Яков.

https://ria.ru/20241208/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

https://ria.ru/20241205/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241204/kanikuly-1890956524.html

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