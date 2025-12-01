День Конституции Российской Федерации 2025: какого числа, традиции

МОСКВА — РИА Новости. День Конституции Российской Федерации — праздник в память о принятии основного закона страны в 1993 году. Какого числа отмечается, когда будет в 2025 году, что происходит в эту дату – в материале РИА Новости.

День Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в России, не должны противоречить Конституции.

День Конституции является одним из важнейших государственных праздников в истории страны. Это день принятия основного закона — Конституции РФ, которая стала фундаментом правового и политического устройства страны. Праздник сегодня символизирует суверенитет и правовую независимость России, ее демократическое развитие.

Когда отмечают

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента РФ Бориса Ельцина , этот день был объявлен государственным праздником. В 2025 году 12 декабря приходится на пятницу.

История праздника

Подготовка и принятие действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей власти – исполнительной в лице президента Бориса Ельцина и законодательной в лице Верховного совета РФ.

Было подготовлено несколько проектов Конституции. Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета РФ (или так называемый "румянцевский проект") и проект, подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению Ельцина.

Проект Конституционного совещания вобрал в себя многие положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.

Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).

Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.

В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впервые в истории нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, а судебные и иные государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.

В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.

Как отмечают

Сегодня День принятия Конституции — это день национальной гордости, символ правового порядка в России. Его отмечают торжественными государственными мероприятиями, образовательными программами и памятными акциями.

В прошлом году президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Днем Конституции на церемонии вручения госнаград выдающимся жителям страны.

По традиции 12 декабря в столице и регионах проходят торжественные собрания, митинги, концерты. Заслуженные юристы, судьи, представители органов власти награждаются грамотами, благодарственными письмами. В учебных заведениях и общественных пространствах – тематические лекции, открытые уроки, публичные дискуссии о правах человека и гражданских свободах.

Интересные факты

Первая Конституция была принята 10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов, она определяла основные принципы нового государства, а современная Конституция РФ действует с 1993 года.

Конституция России занимает высшее место в системе российского законодательства. Если возникают противоречия между законами — приоритет у Конституции.

Над высшим законом страны работали более тысячи человек в течение трех с половиной лет, она не имеет определенного авторства.

При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст присяги закреплен статьей 82 Конституции. Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета, на обложке – накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись "Конституция России". Официальное описание этого атрибута никогда не утверждалось.

За сутки до инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года, исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин отменил указ 1996 года о президентских регалиях, тем самым специальный экземпляр текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской власти. Однако все церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России (в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах), а также церемония вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало традицией, но формально не является обязательным и ничем не предписано.

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя , а также в связи с введением института федеральных сенаторов.

В октябре 2022 года в текст Конституции были внесены изменения в связи с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов – Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Изменения коснулись статьи 65 третьей главы Конституции "Федеративное устройство". Сегодня там числятся 89 субъектов Федерации, включая ДНР , ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.