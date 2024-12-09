Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России
Губернатор Денис Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне Дня Героев Отечества традиционно встретился с семьями оренбуржцев – Героев России, с некоторыми впервые.
"Например, с Аблькасном Туремуратовым и его семьей. Сейчас боец СВО проходит лечение, но настрой позитивный, благодарил всех оренбуржцев за помощь фронту", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
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На встрече присутствовал Нурсултан Муссагалеев, который участвует в президентской программе "Время героев" и проходит стажировку в региональном правительстве.
"Для родных и близких Дмитрия Дегтярёва, Раиса Мустафина, Владимира Петрушина, Андрея Зеленко, Ерлана Уркумбаева, Сергея Панова, Дениса Васильченко 9 декабря – особенный день. Каждой семье очень важно, что ее Героя знают и помнят в родном Оренбуржье. Поблагодарил родителей за достойных сыновей, которые в нужный для страны момент проявили свои лучшие качества, воспитанные, прежде всего, в семье", - отметил губернатор.
И добавил, что Оренбуржье – родина Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В истории края немало славных имен, которые все поколения должны помнить и знать. Военные и трудовые подвиги Героев Отечества – пример патриотизма, беззаветной храбрости и трудолюбия.
"Оренбуржье гордится своими Героями!" - заключил глава региона.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
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