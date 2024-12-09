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Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России - РИА Новости, 09.12.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
12:48 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/pasler-1988133450.html
Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России
Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России - РИА Новости, 09.12.2024
Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне Дня Героев Отечества традиционно встретился с семьями оренбуржцев – Героев России, с некоторыми впервые. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:48
2024-12-09T12:48
оренбургская область
россия
оренбургская область
денис паслер
дмитрий дегтярев
сергей панов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне Дня Героев Отечества традиционно встретился с семьями оренбуржцев – Героев России, с некоторыми впервые. "Например, с Аблькасном Туремуратовым и его семьей. Сейчас боец СВО проходит лечение, но настрой позитивный, благодарил всех оренбуржцев за помощь фронту", - написал Паслер в своем телеграм-канале. На встрече присутствовал Нурсултан Муссагалеев, который участвует в президентской программе "Время героев" и проходит стажировку в региональном правительстве. "Для родных и близких Дмитрия Дегтярёва, Раиса Мустафина, Владимира Петрушина, Андрея Зеленко, Ерлана Уркумбаева, Сергея Панова, Дениса Васильченко 9 декабря – особенный день. Каждой семье очень важно, что ее Героя знают и помнят в родном Оренбуржье. Поблагодарил родителей за достойных сыновей, которые в нужный для страны момент проявили свои лучшие качества, воспитанные, прежде всего, в семье", - отметил губернатор. И добавил, что Оренбуржье – родина Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В истории края немало славных имен, которые все поколения должны помнить и знать. Военные и трудовые подвиги Героев Отечества – пример патриотизма, беззаветной храбрости и трудолюбия. "Оренбуржье гордится своими Героями!" - заключил глава региона. День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
https://ria.ru/20241206/yubiley-1987798823.html
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россия, оренбургская область, денис паслер, дмитрий дегтярев, сергей панов
Оренбургская область, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер, Дмитрий Дегтярев, Сергей Панов
Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России

Губернатор Денис Паслер встретился с семьями оренбуржцев – Героев России

© Фото : правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне Дня Героев Отечества традиционно встретился с семьями оренбуржцев – Героев России, с некоторыми впервые.
"Например, с Аблькасном Туремуратовым и его семьей. Сейчас боец СВО проходит лечение, но настрой позитивный, благодарил всех оренбуржцев за помощь фронту", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Оренбург - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Оренбуржье отметили двойной юбилей региона
6 декабря, 18:26
На встрече присутствовал Нурсултан Муссагалеев, который участвует в президентской программе "Время героев" и проходит стажировку в региональном правительстве.
"Для родных и близких Дмитрия Дегтярёва, Раиса Мустафина, Владимира Петрушина, Андрея Зеленко, Ерлана Уркумбаева, Сергея Панова, Дениса Васильченко 9 декабря – особенный день. Каждой семье очень важно, что ее Героя знают и помнят в родном Оренбуржье. Поблагодарил родителей за достойных сыновей, которые в нужный для страны момент проявили свои лучшие качества, воспитанные, прежде всего, в семье", - отметил губернатор.
И добавил, что Оренбуржье – родина Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В истории края немало славных имен, которые все поколения должны помнить и знать. Военные и трудовые подвиги Героев Отечества – пример патриотизма, беззаветной храбрости и трудолюбия.
"Оренбуржье гордится своими Героями!" - заключил глава региона.
День героев Отечества отмечают в России 9 декабря. Праздник был утвержден в феврале 2007 года поправками в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Эта дата связана с появлением высшей военной награды России - ордена Святого Георгия Победоносца. Он был учрежден в 1769 году, в период правления Екатерины II. Тогда этим орденом награждали офицеров и генералов, проявивших в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Денис Паслер рассказал о трудоустройстве участников СВО
5 декабря, 20:01
 
Оренбургская областьРоссияОренбургская областьДенис ПаслерДмитрий ДегтяревСергей Панов
 
 
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