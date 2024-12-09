https://ria.ru/20241209/murashko-1988070119.html

Мурашко рассказал о новых образовательных вебинарах для врачей

Мурашко рассказал о новых образовательных вебинарах для врачей - РИА Новости, 09.12.2024

Мурашко рассказал о новых образовательных вебинарах для врачей

Дополнительные образовательные вебинары по переходу к лечению на основе клинических рекомендаций начнут проводить с 9 декабря для врачей по всей России, работа... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T03:50

2024-12-09T03:50

2024-12-09T03:54

общество

россия

михаил мурашко

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Дополнительные образовательные вебинары по переходу к лечению на основе клинических рекомендаций начнут проводить с 9 декабря для врачей по всей России, работа по переходу ведётся планомерно, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На прошлой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Минздрав РФ несет ответственность за успешное введение в медучреждениях регионов новых клинических рекомендаций по лечению пациентов. Ранее срок перехода к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций был продлен до 1 января 2025 года. Матвиенко подчеркивала, что, по данным Минздрава, проблем с переходом нет, при этом "врачи все гудят". "С понедельника начинаются дополнительные образовательные вебинары для врачей всех специальностей по всей стране. Ведущие специалисты будут их проводить. Работа ведется планомерно и по созданию, и по обновлению клинических рекомендаций", - сказал Мурашко. Он уточнил, что все изменения в нормативно-правовую базу, необходимые для перехода на клинические рекомендации, будут внесены в срок. С депутатами эти вопросы прорабатываются, отметил Мурашко. По его словам, переход врачей на клинические рекомендации - это важная составляющая обеспечения качества лечения пациентов. Детальное обсуждение со всеми руководителями минздравов регионов и главврачами региональных больниц проведено на прошлой неделе в рамках заседания операштаба Минздрава России, добавил Мурашко.

https://ria.ru/20241125/murashko-1985560445.html

https://ria.ru/20241123/minzdrav-1985381638.html

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общество, россия, михаил мурашко, валентина матвиенко, совет федерации рф