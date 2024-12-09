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В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:08 09.12.2024 (обновлено: 09:13 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/lnr-1988083900.html
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 09.12.2024
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта
ВСУ резко активизировались на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, увеличив более чем в 2,5 раза за неделю количество контратак, все они отбиты РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:08
2024-12-09T09:13
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. ВСУ резко активизировались на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, увеличив более чем в 2,5 раза за неделю количество контратак, все они отбиты российскими военными, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народной Республике. С 30 ноября по 6 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 70 контратак противника (на всех участках фронта на рубежах ЛНР – ред.), на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что из общего числа, более 60 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ. "Статистический анализ данных говорит о резкой активизации ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко. Седьмого декабря в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, а также Харьковской области Украины. Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе. Также, по его словам, командование ВСУ отправило штурмовиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.
https://ria.ru/20241015/marochko-1978064311.html
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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали о резкой активизации ВСУ на линии фронта

Марочко сообщил о резком увеличении количества контратак ВСУ на рубежах ЛНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. ВСУ резко активизировались на линии фронта у рубежей Луганской Народной Республики, увеличив более чем в 2,5 раза за неделю количество контратак, все они отбиты российскими военными, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшую неделю вооруженные формирования Украины продолжали попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народной Республике. С 30 ноября по 6 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" и "Юг" отражено 70 контратак противника (на всех участках фронта на рубежах ЛНР – ред.), на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на минувшей неделе – ред.)", - рассказал Марочко.
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Он уточнил, что из общего числа, более 60 атак было отбито на купянском и сватовско-кременском участках фронта, где идет продвижение сил РФ.
"Статистический анализ данных говорит о резкой активизации ВФУ на западных рубежах ЛНР", - уточнил Марочко.
Седьмого декабря в Минобороны РФ сообщили, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ЛНР и ДНР, а также Харьковской области Украины.
Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ уничтожили крупный укрепрайон ВСУ у Сергеевки на сватовско-кременском участке фронта в Донбассе. Также, по его словам, командование ВСУ отправило штурмовиков "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация) на сватовско-кременской участок фронта, поскольку положение ВСУ там заметно ухудшилось. Он уточнял, что украинские боевики пытаются сопротивляться в районе Копанок.
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