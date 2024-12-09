Как отучить собаку лаять: методы дрессировки и советы кинологов
Как отучить собаку лаять
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Громкий лай собаки зачастую становится проблемой, от которой страдают не только хозяева, но и соседи, а также прохожие во дворе. О том, как отучить собаку лаять при звонке в дверь, на все подряд посторонние звуки, когда люди уходят из квартиры — в материале РИА Новости.
Можно ли отучить собаку лаять
При надлежащем воспитании собаку можно отучить от чрезмерного лая. Процесс дрессировки довольно трудоемкий и требует терпения и внимания хозяина. Следует показать питомца ветеринару, чтобы определить причину подобного поведения. Также не лишней будет консультация кинолога — специалиста по разведению и дрессировке собак, который разбирается не только в физиологических особенностях этих животных, но и владеет специальными навыками их воспитания.
Причины лая
Лай — это один из видов голосовой коммуникации, который используют собаки для общения не только с другими животными, но и с человеком. Выделяются несколько причин лая собак:
© Pixabay / Capri23autoСобака лает
© Pixabay / Capri23auto
Собака лает
- 1.Территориальный/защитный лай: когда человек или животное заходит на территорию, которую собака считает своей. По мере приближения угрозы лай может становиться все громче и громче. В это время питомец будет выглядеть настороженно и даже агрессивно.
- 2.Тревога/страх: некоторые лают на любой шум или объект, который привлекает внимание животного или пугает его. Это может произойти где угодно, не только на “родной” территории. Уши у собаки будут отведены назад, а хвост поджат.
- 3.Скука/одиночество: собаки — стайные животные. Оставленные в одиночестве на длительное время, будь то в доме или во дворе, они могут скучать или грустить, из-за чего начинают лаять.
- 4.Приветствие/игра: псы часто лают, когда приветствуют людей или других животных. Обычно это радостный лай, сопровождаемый вилянием хвостом и иногда прыжками.
- 5.Привлечение внимания: собаки могут гавкать, когда хотят чего-то, например, выйти на улицу, поиграть или получить лакомство.
Ещё одна из возможных причин — беспокойство, вызванное разлукой с хозяином (такое состояние называется сепарационной тревогой). Из-за этого у собаки могут возникнуть проблемы с поведением, в том числе, лай и вой. При хроническом стрессе могут проявляться нарушения физиологического здоровья. В таком состоянии у собаки необходимо измерить уровень гормонов.
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Как пояснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, более предрасположены к лаю возбудимые собаки. Возбудимость зависит от породы. Представители разных пород по-разному склонны к лаю: бывают очень шумные, выражающие таким образом свои эмоции по любому поводу, встречаются и молчуны.
Наиболее частыми причинами лая в отсутствие хозяев являются скука, отсутствие внимания, а также физических и психических нагрузок. У собаки смещается активность, это может сопровождаться погромами в доме. Кроме того, собаки могут лаять от страха, паники и тоски, вызванных одиночеством.
Если хозяин находится дома, то собака может гавкать, тем самым выражая радость, эмоции во время игры, реагировать на определенный раздражитель, охранять территорию и предупреждать хозяина об опасности, сообщать хозяину о своем самочувствии, болезни.
“Громкие” породы собак
Наиболее шумными считаются:
- 1.Бигль.
- 2.Вест-хайленд-уайт-терьер.
- 3.Йоркширский терьер.
- 4.Мальтезе.
- 5.Пекинес.
- 6.Померанский шпиц.
- 7.Пудель.
- 8.Фокстерьер.
- 9.Цвергшнауцер.
- 10.Чихуахуа.
- 11.Бостон-терьер.
© Pixabay / Gasanov_IgorБигль
© Pixabay / Gasanov_Igor
Бигль
Что делать при лае собаки
Для перевоспитания и отучения от лая есть несколько разных способов, но все они требуют выдержки и внимания хозяина, иначе дрессировка будет бесполезной.
На людей
Как правило, если собака лает на людей, это говорит о том, что у нее не было достаточной социализации и ей не показали, как нужно вести себя в обществе. Другие причины — животное пытается отпугнуть незнакомцев или боится их.
Один из действенных методов — переключение внимания. До того, как собака начнет лаять, можно отвлечь ее лакомством или игрушкой, в зависимости, какие реакции больше выражены — пищевые или игровые. Здесь нужно быть аккуратными, потому что если дать лакомство, когда собака уже залаяла, для нее это может значить поощрение, и лай только усилится. Также можно постепенно обучать собаку команде “тише” и давать лакомство за ее выполнение.
Первое время питомца лучше держать на расстоянии от раздражителей. Не следует останавливаться рядом с ними, чтобы его успокоить, поощрить и т.д. Это может вызвать более сильный стресс у собаки и никак не поможет справиться с лаем. Поначалу необходимо гулять в малолюдных местах, а при встрече с незнакомцами отвлекать животное лакомством или игрой. Если собака показывает успехи, то можно постепенно сокращать дистанцию.
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Хозяину нужно вести себя на прогулке спокойно, не показывать волнения или беспокойства по поводу поведения собаки, потому что это может ее только сильнее возбудить. Важно обучать животное и социализировать еще в щенячьем возрасте, чтобы не пришлось перевоспитывать уже взрослого питомца — это намного сложнее. По правилам собак крупных пород (сторожевых, охотничьих) следует выгуливать в наморднике.
На звонок в дверь
Собака может расценивать звонок в дверь как сигнал об опасности. У нее срабатывает защитная реакция в виде лая, который предупреждает хозяина о возможном вторжении. Справиться с этим можно несколькими способами:
- 1.При звонке отдать команду “сидеть” или “лежать”, чтобы у животного вырабатывалась выдержка. Если питомец не слушается, нужно его успокоить, погладить и добиться выполнения приказа. Постепенно собака будет привыкать к команде и переключать внимание, за счет этого перестанет лаять на подобный раздражитель.
- 2.Можно попросить другого человека в течение нескольких минут непрерывно звонить в дверь. В это время хозяин сам должен проявить выдержку и никак не реагировать на звук. Собака, заметив полное безразличие, успокоится. Такой метод призван показать животному, что ему и его территории ничего не угрожает.
Любую успешно выполненную команду необходимо поощрять лакомством — так дрессировка намного эффективнее.
© Pixabay / ZigmarsBerzinsДевушка с собакой
© Pixabay / ZigmarsBerzins
Девушка с собакой
На собак
Если питомец лает на собак, это тоже говорит о недостаточной социализации — щенок мало контактировал с другими представителями вида и теперь воспринимает их как врагов и угрозу.
В щенячьем возрасте при появлении такого поведения хозяину необходимо разговаривать с псом строго, показывая, что лай недопустим и не нравится владельцу. Щенку нужно разрешать играть и “общаться” с другими собаками, желательно близкими ему по возрасту (более взрослые животные могут напугать или укусить). Любая агрессия должна пресекаться командой “нельзя”.
Взрослую собаку можно одернуть за ошейник и сказать запрещающую команду, показывая тем самым недопустимость лая. При необходимости следует отвлечь или успокоить животное, если оно боится. Важно обучить собаку реагировать на команды хозяина. Если питомец успешно с этим справляется, его нужно поощрять лакомством.
По ночам
© Pixabay / dahancooСобака лает
© Pixabay / dahancoo
Собака лает
Зачастую ночной лай возникает, если животные не нагулялись или не наигрались днем. В таком случае им нужно уделять больше внимания, увеличить физические и умственные нагрузки. Если собака вымоталась за день, ночью у нее уже не останется сил, чтобы лаять без причины.
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"Для того чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке. В отдельных случаях, когда собака слишком беспокойная, нужно прибегать к помощи профессиональных кинологов", — рассказали в Российской кинологической федерации.
Методы воспитания
Существуют следующие методы дрессировки: вкусопоощрительный, механический, контрастный, игровой, подражательный и метод наталкивания.
Игнорирование лая
Порой владельцы сами провоцируют четвероногих на лай. Например, могут давать игрушки, еду, дразнить их, утешать или ругать. Все это собака расценивает как проявление внимания и начинает гавкать еще сильнее. Это в корне неверно, потому что поощрять животное в такие моменты нельзя. Лучше всего игнорировать питомца, и со временем он устанет лаять, пес поймет, что попытки привлечь внимание тщетны.
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Обучение командам
Собаку необходимо обучать контролю эмоций, потому что совсем не лаять она не может. В этом помогут такие команды: “тихо”, “молчать”, “голос”. Сначала пса провоцируют на лай, а затем говорят “тихо”, пока четвероногий не успокоится. За выполнение приказа собаку награждают, постепенно увеличивая время между поощрениями.
Перевод внимания
Хороший способ отучить лаять — переключить внимание с источника раздражения на что-то другое.
Для этого:
- массируют уши: сначала можно попробовать на спокойном питомце, если он реагирует положительно – применить когда он начинает гавкать;
- легко щелкают по морде или шлепают по крупу;
- натягивают или ослабляют поводок, а потом дергают на себя, но не сильно;
- отдают команды “ко мне”, “рядом”, “сидеть”, “лежать”, “тихо”;
- дают лакомства, игрушку.
Попытки лая нужно пресекать в самом начале. Когда собака успокаивается, ее обязательно поощряют. Так любимец поймет, что его награждают за молчание.
© Pixabay / LepaleСобака
© Pixabay / Lepale
Собака
Приучение к одиночеству
К одиночеству животное нужно приучать с раннего возраста, иначе в будущем это может вылиться в серьезную поведенческую проблему.
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"Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей – начиная с минуты-двух, позже оставлять на час-два и так до восьми-десяти часов, пока все члены семьи на работе", — добавил эксперт.
Постепенно собака привыкнет находиться в "выжидательной позиции", ожидая возвращения хозяина. Также следует:
- хорошо выгуливать собаку, чтобы она уставала;
- оставлять ей игрушки;
- перед уходом не “прощаться”, жалеть, гладить питомца.
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"Частая ошибка владельцев, когда придя домой и застав собаку воющей и лающей, при встрече с ней они начинают её ругать и, хуже того, применять силу, – это усугубит ситуацию", — говорят кинологи.
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Специальные приспособления
Для собак были разработаны дополнительные средства, которые помогают хозяину справиться с лаем, но их применение не всегда необходимо и гуманно.
Седативные препараты
В Российской кинологической федерации отметили, что распространенной причиной трудноустранимого лая являются неврозы, связанные со слабой психикой животного:
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"Собака не может адаптироваться к одиночеству, испытывая страх, – возбуждается и "разряжается" в лае, вое и (или) деструктивном поведении. В этом случае необходимо искать квалифицированный и сугубо индивидуальный подход".
Назначать специальные собачьи успокоительные может только ветеринар после осмотра животного. Препараты бывают в форме капель или таблеток, содержат валериану, пустырник или другие седативные вещества.
Ошейники “антилай”
Принцип действия у “антилая” такой: когда собака лает, ошейник начинает на нее воздействовать звуком, вибрацией, электростатическим разрядом или спреем на минимальном уровне. Если она продолжает гавкать, уровень повышается автоматически. И так до тех пор, пока животное не прекратит лаять.
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Кинологи отметили, что применение ошейника “антилай” противопоказано собакам с неврозами, поскольку это только усугубит проблему. И даже если собака начнет бояться лаять, возбуждение останется и найдет другой выход, вплоть до осложнений в форме хронического заболевания (психосоматическое заболевание). Совершенно недопустимо использовать такие инструменты для коррекции поведения неуравновешенных, агрессивных животных.
Подрезание голосовых связок
Подрезание голосовых связок у собак называется девокализацией. В ходе процедуры их полностью удаляют, после чего собака не может лаять и издает звуки, больше похожие на тихий кашель. К подобной операции обычно прибегают, если скорректировать поведение собаки не удалось воспитанием, в том числе, при помощи кинолога.
Опасности, связанные с удалением связок:
- инфекции;
- кровотечение;
- осложнения, которые могут привести к удушью: ларингоспазм, отек гортани, паралич гортани и т.п.
После операции за собакой необходимо тщательно следить, чтобы она не задохнулась в случае отека. На 10-14 дней накладываются швы, которые нужно обрабатывать, чтобы животное не подхватило инфекцию. В восстановительный период питомцу требуется повышенное внимание к его состоянию и уходу, так как высок риск инфицирования операционной раны. Следует учитывать, что подобное вмешательство может травмировать психику животного. Во многих странах метод признают малоэффективным, потому что голос способен вернуться, а также негуманным.
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Как нельзя отучать
При отучении от громкого лая, как и в целом при воспитании собаки, нельзя применять силу. Физическое воздействие может привести к агрессии, страху и потере доверия к людям. Также не стоит кричать и ругаться на нее, потому что такое поведение хозяина только больше возбудит питомца. При сильной возбудимости собаки ей запрещено давать успокоительные препараты без рекомендации ветеринара.
Если во время дрессировки у хозяина возникают проблемы или что-то не получается, следует обратиться к зоопсихологу.
Советы кинологов
По словам специалистов Российской кинологической федерации, к каждой собаке нужно найти индивидуальный подход, кому-то поможет любимая игрушка или лакомство, для других потребуется ласка или строгая запрещающая команда.
Большинству собак помогает успокоиться косточка. Когда пес грызет что-либо, механические моторные действия отвлекают его и перенаправляют эмоциональное напряжение. Также в организме животного вырабатываются гормоны, которые успокаивают нервную систему. Важно, чтобы животное грызло правильные вещи, а не обувь или бытовые предметы. Для этого можно использовать специальные игрушки или лакомства.
© Pixabay / Mike_68Собака
© Pixabay / Mike_68
Собака
Кинологи также советуют приучать животное к тому, что общение регулирует хозяин: не следует баловать и потакать навязчивости собаки, но в то же время – не стоит забывать уделять ей необходимое внимание.
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"Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, каждый ответственный владелец должен уделять достаточно времени на воспитание своего питомца. Только ежедневные активные прогулки, тренировки, любовь и забота позволят избежать любых трудностей, которые могут возникнуть из-за поведения собаки", — отметили в Российской кинологической федерации.