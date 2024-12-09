https://ria.ru/20241209/lay-1769491791.html

Как отучить собаку лаять: методы дрессировки и советы кинологов

Как отучить собаку лаять дома, в квартире и на улице: лучшие способы воспитания

Как отучить собаку лаять: методы дрессировки и советы кинологов

Громкий лай собаки зачастую становится проблемой, от которой страдают не только хозяева, но и соседи, а также прохожие во дворе. О том, как отучить собаку лаять РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:58

2024-12-09T16:58

2024-12-09T16:59

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Громкий лай собаки зачастую становится проблемой, от которой страдают не только хозяева, но и соседи, а также прохожие во дворе. О том, как отучить собаку лаять при звонке в дверь, на все подряд посторонние звуки, когда люди уходят из квартиры — в материале РИА Новости.Можно ли отучить собаку лаятьПри надлежащем воспитании собаку можно отучить от чрезмерного лая. Процесс дрессировки довольно трудоемкий и требует терпения и внимания хозяина. Следует показать питомца ветеринару, чтобы определить причину подобного поведения. Также не лишней будет консультация кинолога — специалиста по разведению и дрессировке собак, который разбирается не только в физиологических особенностях этих животных, но и владеет специальными навыками их воспитания.Причины лаяЛай — это один из видов голосовой коммуникации, который используют собаки для общения не только с другими животными, но и с человеком. Выделяются несколько причин лая собак:Ещё одна из возможных причин — беспокойство, вызванное разлукой с хозяином (такое состояние называется сепарационной тревогой). Из-за этого у собаки могут возникнуть проблемы с поведением, в том числе, лай и вой. При хроническом стрессе могут проявляться нарушения физиологического здоровья. В таком состоянии у собаки необходимо измерить уровень гормонов.Как пояснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, более предрасположены к лаю возбудимые собаки. Возбудимость зависит от породы. Представители разных пород по-разному склонны к лаю: бывают очень шумные, выражающие таким образом свои эмоции по любому поводу, встречаются и молчуны.Наиболее частыми причинами лая в отсутствие хозяев являются скука, отсутствие внимания, а также физических и психических нагрузок. У собаки смещается активность, это может сопровождаться погромами в доме. Кроме того, собаки могут лаять от страха, паники и тоски, вызванных одиночеством.Если хозяин находится дома, то собака может гавкать, тем самым выражая радость, эмоции во время игры, реагировать на определенный раздражитель, охранять территорию и предупреждать хозяина об опасности, сообщать хозяину о своем самочувствии, болезни.“Громкие” породы собакНаиболее шумными считаются:Что делать при лае собакиДля перевоспитания и отучения от лая есть несколько разных способов, но все они требуют выдержки и внимания хозяина, иначе дрессировка будет бесполезной.На людейКак правило, если собака лает на людей, это говорит о том, что у нее не было достаточной социализации и ей не показали, как нужно вести себя в обществе. Другие причины — животное пытается отпугнуть незнакомцев или боится их.Один из действенных методов — переключение внимания. До того, как собака начнет лаять, можно отвлечь ее лакомством или игрушкой, в зависимости, какие реакции больше выражены — пищевые или игровые. Здесь нужно быть аккуратными, потому что если дать лакомство, когда собака уже залаяла, для нее это может значить поощрение, и лай только усилится. Также можно постепенно обучать собаку команде “тише” и давать лакомство за ее выполнение.Первое время питомца лучше держать на расстоянии от раздражителей. Не следует останавливаться рядом с ними, чтобы его успокоить, поощрить и т.д. Это может вызвать более сильный стресс у собаки и никак не поможет справиться с лаем. Поначалу необходимо гулять в малолюдных местах, а при встрече с незнакомцами отвлекать животное лакомством или игрой. Если собака показывает успехи, то можно постепенно сокращать дистанцию.Хозяину нужно вести себя на прогулке спокойно, не показывать волнения или беспокойства по поводу поведения собаки, потому что это может ее только сильнее возбудить. Важно обучать животное и социализировать еще в щенячьем возрасте, чтобы не пришлось перевоспитывать уже взрослого питомца — это намного сложнее. По правилам собак крупных пород (сторожевых, охотничьих) следует выгуливать в наморднике.На звонок в дверьСобака может расценивать звонок в дверь как сигнал об опасности. У нее срабатывает защитная реакция в виде лая, который предупреждает хозяина о возможном вторжении. Справиться с этим можно несколькими способами:Любую успешно выполненную команду необходимо поощрять лакомством — так дрессировка намного эффективнее.На собакЕсли питомец лает на собак, это тоже говорит о недостаточной социализации — щенок мало контактировал с другими представителями вида и теперь воспринимает их как врагов и угрозу.В щенячьем возрасте при появлении такого поведения хозяину необходимо разговаривать с псом строго, показывая, что лай недопустим и не нравится владельцу. Щенку нужно разрешать играть и “общаться” с другими собаками, желательно близкими ему по возрасту (более взрослые животные могут напугать или укусить). Любая агрессия должна пресекаться командой “нельзя”.Взрослую собаку можно одернуть за ошейник и сказать запрещающую команду, показывая тем самым недопустимость лая. При необходимости следует отвлечь или успокоить животное, если оно боится. Важно обучить собаку реагировать на команды хозяина. Если питомец успешно с этим справляется, его нужно поощрять лакомством.По ночамЗачастую ночной лай возникает, если животные не нагулялись или не наигрались днем. В таком случае им нужно уделять больше внимания, увеличить физические и умственные нагрузки. Если собака вымоталась за день, ночью у нее уже не останется сил, чтобы лаять без причины."Для того чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке. В отдельных случаях, когда собака слишком беспокойная, нужно прибегать к помощи профессиональных кинологов", — рассказали в Российской кинологической федерации.Методы воспитанияСуществуют следующие методы дрессировки: вкусопоощрительный, механический, контрастный, игровой, подражательный и метод наталкивания.Игнорирование лаяПорой владельцы сами провоцируют четвероногих на лай. Например, могут давать игрушки, еду, дразнить их, утешать или ругать. Все это собака расценивает как проявление внимания и начинает гавкать еще сильнее. Это в корне неверно, потому что поощрять животное в такие моменты нельзя. Лучше всего игнорировать питомца, и со временем он устанет лаять, пес поймет, что попытки привлечь внимание тщетны.Обучение командамСобаку необходимо обучать контролю эмоций, потому что совсем не лаять она не может. В этом помогут такие команды: “тихо”, “молчать”, “голос”. Сначала пса провоцируют на лай, а затем говорят “тихо”, пока четвероногий не успокоится. За выполнение приказа собаку награждают, постепенно увеличивая время между поощрениями.Перевод вниманияХороший способ отучить лаять — переключить внимание с источника раздражения на что-то другое.Для этого:Попытки лая нужно пресекать в самом начале. Когда собака успокаивается, ее обязательно поощряют. Так любимец поймет, что его награждают за молчание.Приучение к одиночествуК одиночеству животное нужно приучать с раннего возраста, иначе в будущем это может вылиться в серьезную поведенческую проблему."Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей – начиная с минуты-двух, позже оставлять на час-два и так до восьми-десяти часов, пока все члены семьи на работе", — добавил эксперт.Постепенно собака привыкнет находиться в "выжидательной позиции", ожидая возвращения хозяина. Также следует:"Частая ошибка владельцев, когда придя домой и застав собаку воющей и лающей, при встрече с ней они начинают её ругать и, хуже того, применять силу, – это усугубит ситуацию", — говорят кинологи.Специальные приспособленияДля собак были разработаны дополнительные средства, которые помогают хозяину справиться с лаем, но их применение не всегда необходимо и гуманно.Седативные препаратыВ Российской кинологической федерации отметили, что распространенной причиной трудноустранимого лая являются неврозы, связанные со слабой психикой животного:"Собака не может адаптироваться к одиночеству, испытывая страх, – возбуждается и "разряжается" в лае, вое и (или) деструктивном поведении. В этом случае необходимо искать квалифицированный и сугубо индивидуальный подход".Назначать специальные собачьи успокоительные может только ветеринар после осмотра животного. Препараты бывают в форме капель или таблеток, содержат валериану, пустырник или другие седативные вещества.Ошейники “антилай”Принцип действия у “антилая” такой: когда собака лает, ошейник начинает на нее воздействовать звуком, вибрацией, электростатическим разрядом или спреем на минимальном уровне. Если она продолжает гавкать, уровень повышается автоматически. И так до тех пор, пока животное не прекратит лаять.Кинологи отметили, что применение ошейника “антилай” противопоказано собакам с неврозами, поскольку это только усугубит проблему. И даже если собака начнет бояться лаять, возбуждение останется и найдет другой выход, вплоть до осложнений в форме хронического заболевания (психосоматическое заболевание). Совершенно недопустимо использовать такие инструменты для коррекции поведения неуравновешенных, агрессивных животных.Подрезание голосовых связокПодрезание голосовых связок у собак называется девокализацией. В ходе процедуры их полностью удаляют, после чего собака не может лаять и издает звуки, больше похожие на тихий кашель. К подобной операции обычно прибегают, если скорректировать поведение собаки не удалось воспитанием, в том числе, при помощи кинолога.Опасности, связанные с удалением связок:После операции за собакой необходимо тщательно следить, чтобы она не задохнулась в случае отека. На 10-14 дней накладываются швы, которые нужно обрабатывать, чтобы животное не подхватило инфекцию. В восстановительный период питомцу требуется повышенное внимание к его состоянию и уходу, так как высок риск инфицирования операционной раны. Следует учитывать, что подобное вмешательство может травмировать психику животного. Во многих странах метод признают малоэффективным, потому что голос способен вернуться, а также негуманным.Как нельзя отучатьПри отучении от громкого лая, как и в целом при воспитании собаки, нельзя применять силу. Физическое воздействие может привести к агрессии, страху и потере доверия к людям. Также не стоит кричать и ругаться на нее, потому что такое поведение хозяина только больше возбудит питомца. При сильной возбудимости собаки ей запрещено давать успокоительные препараты без рекомендации ветеринара.Если во время дрессировки у хозяина возникают проблемы или что-то не получается, следует обратиться к зоопсихологу.Советы кинологовПо словам специалистов Российской кинологической федерации, к каждой собаке нужно найти индивидуальный подход, кому-то поможет любимая игрушка или лакомство, для других потребуется ласка или строгая запрещающая команда.Большинству собак помогает успокоиться косточка. Когда пес грызет что-либо, механические моторные действия отвлекают его и перенаправляют эмоциональное напряжение. Также в организме животного вырабатываются гормоны, которые успокаивают нервную систему. Важно, чтобы животное грызло правильные вещи, а не обувь или бытовые предметы. Для этого можно использовать специальные игрушки или лакомства.Кинологи также советуют приучать животное к тому, что общение регулирует хозяин: не следует баловать и потакать навязчивости собаки, но в то же время – не стоит забывать уделять ей необходимое внимание."Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, каждый ответственный владелец должен уделять достаточно времени на воспитание своего питомца. Только ежедневные активные прогулки, тренировки, любовь и забота позволят избежать любых трудностей, которые могут возникнуть из-за поведения собаки", — отметили в Российской кинологической федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, домашний питомец, собаки, домашние животные