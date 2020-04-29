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https://ria.ru/20200429/1570717867.html
Кинологи дали советы владельцам лающих по ночам собак
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РИА Новости

Кинологи дали советы владельцам лающих по ночам собак

06:23 29.04.2020 (обновлено: 06:32 29.04.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы золотистый ретривер
Собака породы золотистый ретривер
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собака породы золотистый ретривер. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российская кинологическая федерация в связи с планами введения административной ответственности за лай собак по ночам поделилась с РИА Новости возможными причинами ночного лая и дала советы, как с этим справиться.
"Для того чтобы избежать ночного лая, владелец должен уметь понимать своего питомца и вовремя его успокоить. Как правило, с коррекцией поведения может справиться практически любой хозяин, который разбирается в дрессировке. В отдельных случаях, когда собака слишком беспокойная, нужно прибегать к помощи профессиональных кинологов", — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Почему собаки лают?

Как пояснили в Российской кинологической федерации, более предрасположены к лаю возбудимые собаки. Возбудимость зависит от породы. Представители разных пород по-разному склонны к лаю: от очень шумных, выражающих лаем свои эмоции по любому поводу, до настоящих молчунов.
Наиболее частыми причинами лая в отсутствие хозяев является скука, отсутствие внимания, а также отсутствие физических и психических нагрузок. У собаки смещается активность, это может сопровождаться погромами дома. Кроме того, собаки могут лаять от страха, паники и тоски, вызванных одиночеством.
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Если хозяин находится дома, то собака может лаять, тем самым выражая радость, эмоции во время игры, реагировать на определенный раздражитель, охранять территорию и предупреждать хозяина об опасности, сообщать хозяину о своем самочувствии, болезни.

Как избежать лая собаки ночью

Если собака лает, оставшись дома одна, то для предотвращения такого поведения необходимо начинать заниматься с ней сразу, как только она появилась в доме. "Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей – начиная с минуты-двух, позже оставляя на час-два, и так до восемь-десять часов, когда все члены семьи на работе", — рассказали в Российской кинологической федерации.
Постепенно собака привыкнет находиться в "выжидательной позиции", ожидая возвращения хозяина.
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"Частая ошибка владельцев, когда придя домой и застав собаку воющей и лающей, при встрече с ней начинает её ругать и, хуже того, применять силу – это усугубит ситуацию", — отмечают кинологи.
Они также сразу советуют приучать животное к тому, что общение регулирует хозяин: не следует баловать и потакать навязчивости животного, но в то же время – не стоит забывать уделять ему необходимое внимание.
Причина лая может скрываться в отсутствии регулярных нагрузок. "Имейте в виду, что чем активнее и энергичнее ваш питомец, тем больше ему требуется активных прогулок с занятиями. Вдоволь набегавшийся и наигравшийся пес дома будет отдыхать, а не искать, чем бы себя занять", — сказали кинологи.
По их словам, в среднем с собакой лучше гулять не менее двух часов в сутки. Соответственно, чем собака энергичнее, тем больше времени на прогулки и занятия ей нужно отводить.
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Если собака лает в присутствии хозяина из-за внешнего раздражителя, необходимо понять, почему она это делает, а затем переключить её внимание, постараться изменить ситуацию. "К каждой собаке нужно найти индивидуальный подход, кому-то поможет любимая игрушка или лакомство, для других потребуется ласка или строгая запрещающая команда", — пояснили в Российской кинологической федерации.
Если лай – пагубная привычка психически здоровой собаки, необходимо рассмотреть различные методы коррекции такого поведения. Для этого нужно обратиться к кинологу, поскольку, если лай связан со слабой психикой, то способы разрешения проблемы должны быть совершенно другие, отметили кинологи.

Если у собаки невроз

В Российской кинологической федерации отметили, что, к сожалению, очень распространенной причиной трудно устранимого лая являются неврозы, связанные со слабой психикой животного.

"Собака не может адаптироваться к одиночеству, испытывая страх – возбуждается и "разряжается" в лае, вое и (или) деструктивном поведении. В этом случае необходимо искать квалифицированный и сугубо индивидуальный подход: кому-то помогает накрытая тканью клетка, которая дает собаке ощущение защищенности", — сказали кинологи.

Иногда, по их словам, ощущение комфорта для такой собаки создает другое животное, находящее рядом, например, кошка. Использовать для этой цели другую собаку сложнее, поскольку взятый щенок может как снять проблему, так и перенять такое поведение и помощь потребуется двум собакам.
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Кинологи отметили, что применение электронных средств противопоказано собакам с неврозами, поскольку это только усугубит проблему. И даже если собака начнет бояться лаять, возбуждение останется и найдет другой выход, вплоть до осложнений в форме хронического заболевания (психосоматическое заболевание). Совершенно недопустимо использовать такие инструменты для коррекции поведения нервных, неуравновешенных животных
"Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, каждый ответственный владелец должен уделять достаточно времени на воспитание своего питомца. Только ежедневные активные прогулки, тренировки, любовь и забота позволят избежать любых трудностей, которые могут возникнуть из-за поведения собаки", — отметили в Российской кинологической федерации.
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Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир ГолубовичОбщество
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