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Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье - РИА Новости, 09.12.2024
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03:08 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/knaysl-1988069042.html
Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье
Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье - РИА Новости, 09.12.2024
Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила нацпарк "Бикин" в Приморье РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T03:08
2024-12-09T03:08
общество
россия
хабаровский край
амурская область
карин кнайсль
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила нацпарк "Бикин" в Приморье и по дороге туда встретила краснокнижного хищника. "Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль посетила национальный парк "Бикин" в Приморском крае. Поездку организовал центр "Амурский тигр", при чьей поддержке в 2015 году создан нацпарк", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр". В ходе визита Кнайсль встретилась с сотрудниками особо охраняемой природной территории, ей провели экскурсию по социальной и природоохранной инфраструктуре, созданной центром в самом парке и селе Красный Яр Пожарского района. Кроме того, Кнайсль передала в новую библиотеку с шахматным клубом в селе свои книги "Реквием по Европе" и "Принц Евгений", в доме ремесел освоила создание традиционных удэгейских сувениров, а с почты отправила открытки близким. Сама экс-глава МИД Австрии в Telegram-канале написала, что по пути из Хабаровского края в Приморье увидела на дороге амурского тигра. Она отметила, что не успела сделать фото, так как хищник ушел в лес. Вернувшись из "Бикина", она написала, что в селе Красный Яр распространено уважение к жизни с природой. "Это так отличается от политики ЕС по охоте на волков… Медведь, волки, тигры в России не называются "проблемными медведями, проблемными волками". Они - часть жизни", - написала Кнайсль. Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи. В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник. На ВЭФ-2024 Арамилев сообщил агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20241118/tigr-1984311463.html
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общество, россия, хабаровский край, амурская область, карин кнайсль, сергей арамилев
Общество, Россия, Хабаровский край, Амурская область, Карин Кнайсль, Сергей Арамилев
Кнайсль встретила амурского тигра во время посещения нацпарка в Приморье

Кнайсль посетила нацпарк в Приморье и по пути встретила амурского тигра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России, посетила нацпарк "Бикин" в Приморье и по дороге туда встретила краснокнижного хищника.
"Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль посетила национальный парк "Бикин" в Приморском крае. Поездку организовал центр "Амурский тигр", при чьей поддержке в 2015 году создан нацпарк", - говорится в сообщении центра "Амурский тигр".
Охотнадзор отпугнул краснокнижного амурского тигра, который вышел к дачам в микрорайоне Врангель в Находке Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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В ходе визита Кнайсль встретилась с сотрудниками особо охраняемой природной территории, ей провели экскурсию по социальной и природоохранной инфраструктуре, созданной центром в самом парке и селе Красный Яр Пожарского района.
Кроме того, Кнайсль передала в новую библиотеку с шахматным клубом в селе свои книги "Реквием по Европе" и "Принц Евгений", в доме ремесел освоила создание традиционных удэгейских сувениров, а с почты отправила открытки близким.
Сама экс-глава МИД Австрии в Telegram-канале написала, что по пути из Хабаровского края в Приморье увидела на дороге амурского тигра. Она отметила, что не успела сделать фото, так как хищник ушел в лес. Вернувшись из "Бикина", она написала, что в селе Красный Яр распространено уважение к жизни с природой.
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"Это так отличается от политики ЕС по охоте на волков… Медведь, волки, тигры в России не называются "проблемными медведями, проблемными волками". Они - часть жизни", - написала Кнайсль.
Кнайсль на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года сообщила РИА Новости, что взяла бы опекунство над амурским тигром. Она интересовалась, какова процедура взятия опеки над хищником. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль и найдет тигра для опекунства: ей будут предложены возможные варианты помощи как популяции в целом, так и отдельной особи.
В феврале 2023 года Арамилев сообщил РИА Новости, что Кнайсль выделила средства, на которые были закуплены девять современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье. Кнайсль на полях ВЭФ-2023 рассказывала РИА Новости, что хочет приехать в заповедник. На ВЭФ-2024 Арамилев сообщил агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России они обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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ОбществоРоссияХабаровский крайАмурская областьКарин КнайсльСергей Арамилев
 
 
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