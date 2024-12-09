https://ria.ru/20241209/ispaniya-1988279783.html

В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру

В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру - РИА Новости, 09.12.2024

В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру

Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес заявил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пользуется доверием... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T22:09

2024-12-09T22:09

2024-12-09T22:09

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испания

каталония

карлес пучдемон

педро санчес

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МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес заявил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пользуется доверием большинства испанцев и не считает необходимым проведение парламентских дебатов по вопросу доверия премьеру, к чему ранее призвал бывший глава Каталонии и лидер выступающей за независимость партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) Карлес Пучдемон. "У нас есть председатель правительства, который явно пользуется доверием большинства испанцев, и правительство, которое является результатом пакта о назначении премьер-министра" - сказал он журналистам. В понедельник Пучдемон заявил, что Санчес не выполнил свои обязательства перед сепаратисткой партией. В частности, каталанский язык так и не получил официальный статус на уровне Евросоюза, а закон об амнистии сепаратистов не был реализован в формате, которого требовал Пучдемон. По мнению политика, который, несмотря на вступление в силу закона, до сих пор не был помилован, "неполная амнистия не является амнистией". Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) 16 ноября 2023 года, тем самым вновь став премьер-министром королевства. Он смог заручиться поддержкой каталонских сепаратистских партий, так как решил принять условия, выдвинутые Пучдемоном, который среди прочего потребовал, чтобы все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, были прекращены, а парламент Испании разработал закон об амнистии.

https://ria.ru/20241209/flagi-1988273642.html

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в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, педро санчес