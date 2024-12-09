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В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру - РИА Новости, 09.12.2024
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22:09 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ispaniya-1988279783.html
В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру
В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру - РИА Новости, 09.12.2024
В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру
Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес заявил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пользуется доверием... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T22:09
2024-12-09T22:09
в мире
испания
каталония
карлес пучдемон
педро санчес
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МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес заявил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пользуется доверием большинства испанцев и не считает необходимым проведение парламентских дебатов по вопросу доверия премьеру, к чему ранее призвал бывший глава Каталонии и лидер выступающей за независимость партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) Карлес Пучдемон. "У нас есть председатель правительства, который явно пользуется доверием большинства испанцев, и правительство, которое является результатом пакта о назначении премьер-министра" - сказал он журналистам. В понедельник Пучдемон заявил, что Санчес не выполнил свои обязательства перед сепаратисткой партией. В частности, каталанский язык так и не получил официальный статус на уровне Евросоюза, а закон об амнистии сепаратистов не был реализован в формате, которого требовал Пучдемон. По мнению политика, который, несмотря на вступление в силу закона, до сих пор не был помилован, "неполная амнистия не является амнистией". Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) 16 ноября 2023 года, тем самым вновь став премьер-министром королевства. Он смог заручиться поддержкой каталонских сепаратистских партий, так как решил принять условия, выдвинутые Пучдемоном, который среди прочего потребовал, чтобы все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, были прекращены, а парламент Испании разработал закон об амнистии.
https://ria.ru/20241209/flagi-1988273642.html
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в мире, испания, каталония, карлес пучдемон, педро санчес
В мире, Испания, Каталония, Карлес Пучдемон, Педро Санчес
В Испании не будут устраивать дебаты по вопросу доверия премьеру

В Испании отклонили призыв Пучдемона устроить дебаты по вопросу доверия премьеру

© AP Photo / Alastair GrantПедро Санчес с супругой
Педро Санчес с супругой - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Педро Санчес с супругой. Архивное фото
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МАДРИД, 9 дек - РИА Новости. Министр территориальной политики и демократической памяти Анхель Виктор Торрес заявил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пользуется доверием большинства испанцев и не считает необходимым проведение парламентских дебатов по вопросу доверия премьеру, к чему ранее призвал бывший глава Каталонии и лидер выступающей за независимость партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) Карлес Пучдемон.
"У нас есть председатель правительства, который явно пользуется доверием большинства испанцев, и правительство, которое является результатом пакта о назначении премьер-министра" - сказал он журналистам.
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В понедельник Пучдемон заявил, что Санчес не выполнил свои обязательства перед сепаратисткой партией. В частности, каталанский язык так и не получил официальный статус на уровне Евросоюза, а закон об амнистии сепаратистов не был реализован в формате, которого требовал Пучдемон. По мнению политика, который, несмотря на вступление в силу закона, до сих пор не был помилован, "неполная амнистия не является амнистией".
Санчес выиграл на голосовании в конгрессе депутатов (нижней палате парламента) 16 ноября 2023 года, тем самым вновь став премьер-министром королевства. Он смог заручиться поддержкой каталонских сепаратистских партий, так как решил принять условия, выдвинутые Пучдемоном, который среди прочего потребовал, чтобы все судебные дела, связанные с каталонским сепаратизмом, были прекращены, а парламент Испании разработал закон об амнистии.
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