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В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мирный житель - РИА Новости, 09.12.2024
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на жилой массив "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T17:20
2024-12-09T17:20
2024-12-09T17:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на жилой массив "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на гражданский автомобиль в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что ВСУ в 15.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. Кроме того, украинские войска в 12.10 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе БПЛА на жилой массив в Горловке пострадал мужчина