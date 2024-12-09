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Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган

Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.12.2024

Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:25

2024-12-09T20:25

2024-12-09T20:25

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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы. "Со вчерашнего дня в Сирии начался светлый период… Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак. Ни РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее подразделения в Сирии, ни ДАЕШ (арабский акроним ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) не являются собеседниками нашей страны. Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии - главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024