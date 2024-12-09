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Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.12.2024
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20:25 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988272166.html
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 09.12.2024
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T20:25
2024-12-09T20:25
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обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы. "Со вчерашнего дня в Сирии начался светлый период… Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак. Ни РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее подразделения в Сирии, ни ДАЕШ (арабский акроним ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) не являются собеседниками нашей страны. Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии - главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/sanktsii-1988161656.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган

Эрдоган назвал соблюдение территориальной целостности Сирии главным условием

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соблюдение территориальной целостности Сирии - главное условие, судьбу Сирии должны решать сами сирийцы.
"Со вчерашнего дня в Сирии начался светлый период… Турция не покушается на территорию и суверенитет какой-либо другой страны. Единственная цель наших трансграничных операций - защита нашей родины и граждан от террористических атак. Ни РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - ред.) и ее подразделения в Сирии, ни ДАЕШ (арабский акроним ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.) не являются собеседниками нашей страны. Сирия принадлежит сирийцам с их религиозной и конфессиональной принадлежностью. Территориальная целостность Сирии - главное условие. Именно сирийский народ будет принимать решения в Сирии", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Сенате пригрозили Турции санкциями в случае нападения на курдов в Сирии
Вчера, 14:06
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ
Вчера, 09:53
 
В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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