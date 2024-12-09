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Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии

Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии - РИА Новости, 09.12.2024

Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента САР Башара Асада в том, что тот бежал, оставив Сирию в руинах. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:59

2024-12-09T19:59

2024-12-09T19:59

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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента САР Башара Асада в том, что тот бежал, оставив Сирию в руинах. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. "Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник. По его словам, с самого начала сирийского конфликта Турция строго соблюдает требования соседского права и великого государства. "Мы выступали за мир, свободу, диалог, справедливость и скорейшее мирное урегулирование в Сирии. Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии. Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования", - добавил Эрдоган. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024