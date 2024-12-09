https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268480.html

Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении

Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении - РИА Новости, 09.12.2024

Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова к этой работе. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:59

2024-12-09T19:59

2024-12-09T20:06

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обострение ситуации в сирии — 2024

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова к этой работе."Вы (сирийский народ - ред.) - настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие, восстановление, и мы вместе преодолеем трудности", - заявил турецкий лидер в своем обращении после заседания кабинета министров.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html

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в мире, сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, реджеп тайип эрдоган