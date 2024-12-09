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Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении - РИА Новости, 09.12.2024
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19:59 09.12.2024 (обновлено: 20:06 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268480.html
Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении
Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении - РИА Новости, 09.12.2024
Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова к этой работе. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:59
2024-12-09T20:06
в мире
сирия
турция
обострение ситуации в сирии — 2024
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова к этой работе."Вы (сирийский народ - ред.) - настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие, восстановление, и мы вместе преодолеем трудности", - заявил турецкий лидер в своем обращении после заседания кабинета министров.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988268579.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988224676.html
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в мире, сирия, турция, обострение ситуации в сирии — 2024, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сирия, Турция, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении

Эрдоган заявил, что Турция готова помочь Сирии восстановить страну

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не оставит сирийский народ в процессе восстановления страны и готова к этой работе.
"Вы (сирийский народ - ред.) - настоящие хозяева этой славной победы. Я почтительно приветствую вас от имени моей страны и народа, желаю вам благословенной победы и надеюсь, что мы всеми силами поддержим вас в вашей борьбе за развитие, восстановление, и мы вместе преодолеем трудности", - заявил турецкий лидер в своем обращении после заседания кабинета министров.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии
Вчера, 19:59
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
СМИ: мировые державы предлагали Асаду варианты сделок по урегулированию
Вчера, 17:40
 
В миреСирияТурцияОбострение ситуации в Сирии — 2024Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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