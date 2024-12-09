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Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году - РИА Новости, 09.12.2024
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02:17 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/elektrichestvo-1988066125.html
Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году
Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году - РИА Новости, 09.12.2024
Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году
В Минэкономразвития ожидают, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6 процента в 2025 году. Это произойдет не с января, а с 1 июля, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:17
2024-12-09T02:17
экономика
амурская область
республика алтай
ханты-мансийский автономный округ
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
тарифы
жкх
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В Минэкономразвития ожидают, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6 процента в 2025 году. Это произойдет не с января, а с 1 июля, рассказала агентству “Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.Она напомнила, что по распоряжению правительства темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Меньше всего электричество подорожает в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%).Наиболее значимый рост ждет Пермский край (21,1%), Кемеровскую область (19,8%), Республику Северная Осетия – Алания (19,1%). В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно. В прочих регионах диапазон повышения составит 10%-18%.При этом тарифы в одном регионе могут расти по-разному в зависимости от муниципалитета и объемов потребления, заключила Чуркина.
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амурская область
республика алтай
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экономика, амурская область, республика алтай, ханты-мансийский автономный округ, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), тарифы, жкх
Экономика, Амурская область, Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Тарифы, ЖКХ
Россиянам рассказали об изменении цен на электричество в 2025 году

Аналитик Чуркина спрогнозировала рост цен на электричество в 2025 году на 12,6%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСчетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В Минэкономразвития ожидают, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6 процента в 2025 году. Это произойдет не с января, а с 1 июля, рассказала агентству “Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
Она напомнила, что по распоряжению правительства темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Меньше всего электричество подорожает в Амурской области (на 8,6%), Республике Алтай (8,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (9%).
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Наиболее значимый рост ждет Пермский край (21,1%), Кемеровскую область (19,8%), Республику Северная Осетия – Алания (19,1%). В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно. В прочих регионах диапазон повышения составит 10%-18%.
При этом тарифы в одном регионе могут расти по-разному в зависимости от муниципалитета и объемов потребления, заключила Чуркина.
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ЭкономикаАмурская областьРеспублика АлтайХанты-Мансийский автономный округМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТарифыЖКХ
 
 
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