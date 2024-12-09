https://ria.ru/20241209/ege-1988075287.html

В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ

В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ - РИА Новости, 09.12.2024

В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ

Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования ЕГЭ, главное - объективность сдачи экзамена, заявил РИА Новости его глава Сергей... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:07

2024-12-09T07:07

2024-12-09T07:07

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования ЕГЭ, главное - объективность сдачи экзамена, заявил РИА Новости его глава Сергей Кравцов. "Самое главное - это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать единый государственный экзамен", - сказал министр. Ранее Кравцов в беседе с РИА Новости отметил, что ЕГЭ имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов.

https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html

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2024

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общество, сергей кравцов