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В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ - РИА Новости, 09.12.2024
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07:07 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/ege-1988075287.html
В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ
В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ - РИА Новости, 09.12.2024
В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ
Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования ЕГЭ, главное - объективность сдачи экзамена, заявил РИА Новости его глава Сергей... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:07
2024-12-09T07:07
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования ЕГЭ, главное - объективность сдачи экзамена, заявил РИА Новости его глава Сергей Кравцов. "Самое главное - это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать единый государственный экзамен", - сказал министр. Ранее Кравцов в беседе с РИА Новости отметил, что ЕГЭ имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов.
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общество, сергей кравцов
Общество, Сергей Кравцов
В Минпросвещения готовы рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ

Кравцов заявил о готовности рассмотреть инициативы для совершенствования ЕГЭ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования ЕГЭ, главное - объективность сдачи экзамена, заявил РИА Новости его глава Сергей Кравцов.
"Самое главное - это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать единый государственный экзамен", - сказал министр.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Кравцов назвал преимущества ЕГЭ
7 декабря, 07:15
Ранее Кравцов в беседе с РИА Новости отметил, что ЕГЭ имеет свои преимущества, он упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов.
 
ОбществоСергей Кравцов
 
 
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