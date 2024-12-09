https://ria.ru/20241209/ebeko-1988073043.html

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столб пепла - РИА Новости, 09.12.2024

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T05:40

2024-12-09T05:40

2024-12-09T05:40

происшествия

эбеко

парамушир

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту 1,5 километра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "По информации сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН, утром 9 декабря на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 километра. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более пяти километров", - говорится в сообщении ведомства. Позже пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о втором выбросе на Эбеко: высота пеплового столба достигла пять километров. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20241108/shiveluch-1982559261.html

https://ria.ru/20241016/kamchatka-1978252763.html

эбеко

парамушир

северо-курильск

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происшествия, эбеко, парамушир, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук