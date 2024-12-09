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Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем компании компании "Юнимилк" - РИА Новости, 09.12.2024
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15:34 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/danone-1988192029.html
Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем компании компании "Юнимилк"
Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем компании компании "Юнимилк" - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем компании компании "Юнимилк"
Бывший заместитель главы Минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем компании "Юнимилк" (ранее "Вамин-Татарстан"), косвенно контролирующей бывшее... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:34
2024-12-09T15:34
экономика
россия
владимир путин
юнимилк
danone
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший заместитель главы Минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем компании "Юнимилк" (ранее "Вамин-Татарстан"), косвенно контролирующей бывшее подразделение Danone в России - группу компаний Health &amp; Nutrition (H&amp;N), следует из сообщения компании H&amp;N ("Эйч энд Эн"). "Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании "Вамин-Татарстан", незадолго до сделки переименовавшейся в "Юнимилк", - компании, косвенно контролирующей группу компаний "Health and Nutrition", - сообщили РИА Новости в компании. В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (Heаlth &amp; Nutrition).
https://ria.ru/20241127/unilever-1986027199.html
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экономика, россия, владимир путин, юнимилк, danone, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Юнимилк, Danone, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Экс-замглавы Минсельхоза Чечни стал владельцем компании компании "Юнимилк"

Алисултанов стал владельцем "Юнимилка", контролирующего бывшие активы Danone

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод Danone-Юнимилк в Московской области
Завод Danone-Юнимилк в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод Danone-Юнимилк в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший заместитель главы Минсельхоза Чечни Руслан Алисултанов стал владельцем компании "Юнимилк" (ранее "Вамин-Татарстан"), косвенно контролирующей бывшее подразделение Danone в России - группу компаний Health & Nutrition (H&N), следует из сообщения компании H&N ("Эйч энд Эн").
"Руслан Алисултанов стал 100% владельцем компании "Вамин-Татарстан", незадолго до сделки переименовавшейся в "Юнимилк", - компании, косвенно контролирующей группу компаний "Health and Nutrition", - сообщили РИА Новости в компании.
В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля французской компании в АО "Данон Россия" перешла во временное управление Росимущества. В сентябре 2023 года российская "дочка" Danone была переименована в "Эйч энд Эн" (Heаlth & Nutrition).
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЮнимилкDanoneМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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