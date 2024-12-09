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В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции

В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024

В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции

Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T12:00

2024-12-09T12:00

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители сирийской столицы. "Магазины и рынок в городе работают, но мало. Цены, к примеру, на сыр выросли на 30%, на некоторые продукты - на 50%. На рынке есть овощи и фрукты, но пока мало",- рассказал один из собеседников. По словам другого собеседника, проживающего в одном из центральных районов страны, в аптеках убрали практически все медикаменты, предположительно, сами аптекари ждут нового ценообразования в связи со сложившейся ситуацией. Столичные пекарни все работают, хлеб есть, и в отличие от других продуктов цена на хлеб ниже в два раза по сравнению с ценой, установленной сирийскими властями. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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в мире, москва, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город)