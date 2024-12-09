В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители сирийской столицы. "Магазины и рынок в городе работают, но мало. Цены, к примеру, на сыр выросли на 30%, на некоторые продукты - на 50%. На рынке есть овощи и фрукты, но пока мало",- рассказал один из собеседников. По словам другого собеседника, проживающего в одном из центральных районов страны, в аптеках убрали практически все медикаменты, предположительно, сами аптекари ждут нового ценообразования в связи со сложившейся ситуацией. Столичные пекарни все работают, хлеб есть, и в отличие от других продуктов цена на хлеб ниже в два раза по сравнению с ценой, установленной сирийскими властями. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители сирийской столицы.
"Магазины и рынок в городе работают, но мало. Цены, к примеру, на сыр выросли на 30%, на некоторые продукты - на 50%. На рынке есть овощи и фрукты, но пока мало",- рассказал один из собеседников.
По словам другого собеседника, проживающего в одном из центральных районов страны, в аптеках убрали практически все медикаменты, предположительно, сами аптекари ждут нового ценообразования в связи со сложившейся ситуацией.
Столичные пекарни все работают, хлеб есть, и в отличие от других продуктов цена на хлеб ниже в два раза по сравнению с ценой, установленной сирийскими властями.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
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