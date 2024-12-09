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В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024
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12:00 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/damask-1988123122.html
В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции
В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции - РИА Новости, 09.12.2024
В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции
Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T12:00
2024-12-09T12:00
в мире
москва
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
дамаск (город)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители сирийской столицы. "Магазины и рынок в городе работают, но мало. Цены, к примеру, на сыр выросли на 30%, на некоторые продукты - на 50%. На рынке есть овощи и фрукты, но пока мало",- рассказал один из собеседников. По словам другого собеседника, проживающего в одном из центральных районов страны, в аптеках убрали практически все медикаменты, предположительно, сами аптекари ждут нового ценообразования в связи со сложившейся ситуацией. Столичные пекарни все работают, хлеб есть, и в отличие от других продуктов цена на хлеб ниже в два раза по сравнению с ценой, установленной сирийскими властями. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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сирия
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в мире, москва, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город)
В мире, Москва, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (город)
В Дамаске рассказали о росте цен на продукты после прихода оппозиции

В Дамаске цены на продукты выросли на 30-50% после прихода вооруженной оппозиции

© iStock.com / Zhora KochegarovДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на продукты питания в магазинах Дамаска выросли на 30-50% после взятия города вооруженной оппозицией, рассказали РИА Новости в телефонном разговоре жители сирийской столицы.
"Магазины и рынок в городе работают, но мало. Цены, к примеру, на сыр выросли на 30%, на некоторые продукты - на 50%. На рынке есть овощи и фрукты, но пока мало",- рассказал один из собеседников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
Вчера, 08:00
По словам другого собеседника, проживающего в одном из центральных районов страны, в аптеках убрали практически все медикаменты, предположительно, сами аптекари ждут нового ценообразования в связи со сложившейся ситуацией.
Столичные пекарни все работают, хлеб есть, и в отличие от других продуктов цена на хлеб ниже в два раза по сравнению с ценой, установленной сирийскими властями.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10
© Getty Images / Anadolu / Omer Alven

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции и их сторонники в Хомсе, Сирия

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Захваченная резиденция Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

Боевики в Хаме

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

Фотография президента Сирии Башара Асада лежит внутри президентского дворца в Дамаске

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

Сторонники вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10
 
В миреМоскваСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Дамаск (город)
 
 
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