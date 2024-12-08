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Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии

Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии

Силы вооруженной оппозиции 8 декабря вошли в столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли вместе... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:57

2024-12-08T14:57

2024-12-08T15:49

фото

дамаск (город)

сирия

хомс (город)

башар асад

хафез асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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Силы вооруженной оппозиции 8 декабря вошли в столицу Сирии Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну. Премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли вместе с еще несколькими министрами остался в столице. Ситуация в Сирии — в фотоленте РИА Новости.

дамаск (город)

сирия

хомс (город)

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