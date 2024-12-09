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В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники - РИА Новости, 09.12.2024
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19:24 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/aeroflot-1988263368.html
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники - РИА Новости, 09.12.2024
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники
В Аэрофлоте рассказали, куда летят россияне на новогодние праздники: в топ-10 самых популярных направлений полетов из Москвы вошли Санкт-Петербург, Калининград, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:24
2024-12-09T19:24
сочи
москва
санкт-петербург
аэрофлот
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Аэрофлоте рассказали, куда летят россияне на новогодние праздники: в топ-10 самых популярных направлений полетов из Москвы вошли Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самара и Уфа. Наиболее востребованными зарубежными направлениями полетов из столицы стали Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин, Денпасар. Топ-10 направлений из Санкт-Петербурга включают Москву, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск и Бангкок. А жители Красноярска на новогодние праздники активно бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санью и Алматы. Не уменьшается и популярность горнолыжных направлений по России, здесь в топ-5 входят Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск. В Аэрофлоте напомнили, что в этом году авиакомпания во второй раз подряд стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".
https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987691804.html
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сочи, москва, санкт-петербург, аэрофлот
Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Аэрофлот
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники

Аэрофлот перечислил самые востребованные рейсы в новогодние праздники

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет компании "Аэрофлот"
Самолет компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет компании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Аэрофлоте рассказали, куда летят россияне на новогодние праздники: в топ-10 самых популярных направлений полетов из Москвы вошли Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самара и Уфа.
Наиболее востребованными зарубежными направлениями полетов из столицы стали Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин, Денпасар.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Улан-Удэ
6 декабря, 12:20
Топ-10 направлений из Санкт-Петербурга включают Москву, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск и Бангкок. А жители Красноярска на новогодние праздники активно бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санью и Алматы.
Не уменьшается и популярность горнолыжных направлений по России, здесь в топ-5 входят Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск.
В Аэрофлоте напомнили, что в этом году авиакомпания во второй раз подряд стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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5 декабря, 16:51
 
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