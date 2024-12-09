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В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники - РИА Новости, 09.12.2024
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники
В Аэрофлоте рассказали, куда летят россияне на новогодние праздники: в топ-10 самых популярных направлений полетов из Москвы вошли Санкт-Петербург, Калининград, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:24
2024-12-09T19:24
2024-12-09T19:24
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санкт-петербург
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Аэрофлоте рассказали, куда летят россияне на новогодние праздники: в топ-10 самых популярных направлений полетов из Москвы вошли Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Владивосток, Минеральные Воды, Хабаровск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Самара и Уфа. Наиболее востребованными зарубежными направлениями полетов из столицы стали Пхукет, Ереван, Стамбул, Мале, Бангкок, Дубай, Коломбо, Гуанчжоу, Пекин, Денпасар. Топ-10 направлений из Санкт-Петербурга включают Москву, Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск, Тюмень, Ереван, Кировск и Бангкок. А жители Красноярска на новогодние праздники активно бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург, Пхукет, Бангкок, Санью и Алматы. Не уменьшается и популярность горнолыжных направлений по России, здесь в топ-5 входят Сочи, Минеральные Воды, Кировск, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск. В Аэрофлоте напомнили, что в этом году авиакомпания во второй раз подряд стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards в номинации "Авиакомпания".
https://ria.ru/20241206/aeroflot-1987691804.html
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сочи, москва, санкт-петербург, аэрофлот
Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Аэрофлот
В Аэрофлоте рассказали о самых востребованных рейсах в новогодние праздники
Аэрофлот перечислил самые востребованные рейсы в новогодние праздники