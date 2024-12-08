https://ria.ru/20241208/vecherinka-1988043345.html
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию
Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:06
2024-12-08T20:06
2024-12-08T20:28
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы — бал". При проверке законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски. "На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, при осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия. Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html
https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию
Около 20 человек доставили в полицию после рейда в арт-пространстве в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы — бал". При проверке законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски.
«
"На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, при осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия.
Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.