https://ria.ru/20241208/vecherinka-1988043345.html

В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию

В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию - РИА Новости, 08.12.2024

В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию

Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:06

2024-12-08T20:06

2024-12-08T20:28

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы — бал". При проверке законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски. "На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, при осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия. Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html

https://ria.ru/20241130/peterburg-1986673807.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург