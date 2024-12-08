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В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию - РИА Новости, 08.12.2024
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20:06 08.12.2024 (обновлено: 20:28 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/vecherinka-1988043345.html
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию - РИА Новости, 08.12.2024
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию
Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:06
2024-12-08T20:28
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы — бал". При проверке законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски. &quot;На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, при осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия. Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20241207/reydy-1987852469.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге около 20 участников незаконной вечеринки доставили в полицию

Около 20 человек доставили в полицию после рейда в арт-пространстве в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Около 20 человек в Санкт-Петербурге доставили в полицию после рейда в арт-пространстве, где проходила закрытая ЛГБТ*-вечеринка, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщал агентству о проведении силовиками рейда в арт-пространстве "Явление" на проспекте Обуховской обороны, 105. Причиной стала проходившая там закрытая ЛГБТ*-вечеринка "Круги свободы — бал". При проверке законности этого мероприятия устанавливалась личность и возраст каждого участника, также в помещениях арт-пространства прошли обыски.
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«

"На момент визита полицейских в помещении находилось около 130 человек. Наиболее активные из участников, порядка 20 человек, были доставлены в отделы полиции для разбирательства и профилактической работы", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, при осмотре места проведения вечеринки силовики обнаружили и изъяли наклейки и литературу "с признаками экстремистского содержания". Сейчас полиция устанавливает организаторов мероприятия.
Официальными комментариями силовых ведомств по поводу профилактического рейда на незаконную вечеринку РИА Новости пока не располагает.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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