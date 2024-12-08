https://ria.ru/20241208/trevoga-1988047996.html

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2024

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:59

2024-12-08T20:59

2024-12-08T20:59

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 20.14 мск, в Киевской области – в 19.17, в Днепропетровской области – в 19.52, в Николаевской – в 20.05, в Одесской – в 20.17. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, днепропетровская область, украина