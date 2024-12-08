В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Николаевской, Одесской и еще двух областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в Киеве была объявлена в 20.14 мск, в Киевской области – в 19.17, в Днепропетровской области – в 19.52, в Николаевской – в 20.05, в Одесской – в 20.17.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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