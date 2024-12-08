https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

Союзное государство России и Белоруссии

Союзное государство России и Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2024

Союзное государство России и Белоруссии

8 декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:20

2024-12-08T01:20

2024-12-08T01:20

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белоруссия

россия

союзное государство

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8 декабря 1999 года Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Программой действий по его реализации определены основные направления и этапы интеграции, включая введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности.Согласно договору, каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб.Подписание Договора о создании Союзного государства явилось продолжением развития интеграционных процессов, заложенных Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 года, Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, а также Декларацией о дальнейшем единении России и Белоруссии, Договором о равных правах граждан и Соглашением о создании равных условий субъектам хозяйствования от 25 декабря 1998 года.В соответствии с Договором о создании Союзного государства учреждены его руководящие органы – Высший Государственный Совет (ВГС, в его состав входят главы государств, правительств и обеих палат парламентов) и Совет министров (главы правительств, министры иностранных дел, экономики и финансов).Председателем Высшего Государственного совета является глава одного из государств-участников на основе ротации, если государства-участники не договорились об ином. В настоящее время функции председателя ВГС исполняет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 2000 года.Председатель Совета министров назначается Высшим Государственным Советом Союзного государства. Им может быть глава правительства одного из государств-участников на ротационной основе. В настоящее время функции председателя Совета министров Союзного государства исполняет председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.Для координации работы по интеграционному взаимодействию в рамках Союзного государства учреждена совместная Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства (сопредседатели – заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой).До формирования Парламента Союзного государства продолжает действовать Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Председатель – председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом Высшего Государственного Совета Союзного государства и Совета министров Союзного государства. Руководит работой Постоянного комитета Государственный секретарь Союзного государства, а также в состав Постоянного комитета входят четыре члена Постоянного комитета, являющиеся по должности его заместителями. Два члена Постоянного комитета представляют белорусскую сторону, два члена – российскую сторону. Постоянный Комитет подотчетен Совету Министров.Государственный секретарь Союзного государства – Дмитрий Мезенцев.В результате интеграционных процессов по линии Союзного государства России и Белоруссии удалось выйти на наиболее высокий в СНГ уровень двустороннего политического и экономического взаимодействия. В целях выработки предложений по дальнейшей интеграции двух стран в рамках Союзного государства в 2019 году была сформирована двусторонняя Рабочая группа по реализации положений Договора о создании Союзного государства (сопредседатели – заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков).Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Государственным Советом Союзного государства 4 ноября 2021 года "Основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 программ отраслевой направленности. В рамках их выполнения в значительной мере унифицировано законодательство наших стран в различных сферах хозяйствования, заложена основа для проведения единой макроэкономической, денежно-кредитной, налоговой и таможенной политики, а также формирования общих рынков и социально-экономического пространства.На заседании Совета Министров Союзного государства 29 ноября 2023 года в Москве были одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из одиннадцати разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Документ был утвержден президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего Госсовета СГ 29 января 2024 года. На ежегодной основе формируется бюджет Союзного государства. На 2024 год его объем составляет 6,9 миллиарда российских рублей.В рамках Союзного государства реализуются межгосударственные программы, проекты и мероприятия, финансируемые из союзного бюджета. Тесное взаимодействие обеспечивается в военной сфере, в области внешней политики, чрезвычайного реагирования, безопасности и борьбы с преступностью. По ряду направлений подписаны и реализуются программы и планы совместных действий.С 2001 года действует Военная доктрина Союзного государства, обновленная редакция которой утверждена 4 ноября 2021 года Высшим Госсоветом Союзного государства с учетом значительных изменений военно-политической обстановки в Восточной Европе и существенного прогресса наших стран в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в рамках функционирования совместной Региональной группировки войск (сил) России и Белоруссии. В октябре 2022 года было принято решение о развертывании ее контингента на территории Белоруссии на фоне угроз, исходящих со стороны Украины и от военных контингентов НАТО, размещенных в сопредельных странах.Скоординированным ответом на эскалацию угроз со стороны стран НАТО, продолжающих стягивать существенные боевые силы к западным границам Союзного государства, стало решение президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко о размещении в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО), кардинально меняющее военно-политический ландшафт в регионе. Принципиальное значение в плане соблюдения существующих международных нераспространенческих ограничений имеет тот факт, что контроль над использованием сохраняется за Россией.Осуществляется тесная координация и взаимная поддержка на международной арене в соответствии с Программами согласованных действий, подписанными странами-участницами Договора о создании Союзного государства. Программа на 2024-2026 годы утверждена на заседании Высшего Госсовета в январе 2024 года.В целях укрепления взаимодействия в информационной сфере 22 февраля 2023 года постановлением Высшего Госсовета Союзного утверждена Концепция информационной безопасности Союзного государства.Советами безопасности двух стран разработан проект Концепции безопасности Союзного государства.Большое внимание уделяется обеспечению равных прав граждан России и Белоруссии, которые уже имеют возможность совершать взаимные поездки по внутренним национальным документам и находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней. Важным шагом в этом направлении стало создание равных возможностей для россиян и белорусов в получении бесплатного образования и при трудоустройстве, в сферах медицинского и социального обеспечения, налогообложения.В экономической сфере особое внимание уделяется реализации совместных инвестиционных проектов, крупнейшим из которых является строительство Белорусской АЭС в Островце.В рамках сотрудничества в космической сфере реализуется программа Союзного государства по разработке, модернизации и гармонизации обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли. Действует российско-белорусская группировка, которую составляет Белорусский космический аппарат и российский спутник "Канопус В".Знаковым событием в развитии сотрудничества в космической сфере стал полет первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской на Международную космическую станцию, состоявшийся 23 марта – 6 апреля 2024 года. Особое внимание уделяется участию молодежи в деятельности органов Союзного государства. При Парламентском Собрании Союза Беларуси и России действует Молодежная палата. На территории двух государств осуществляется вещание телеканала "БелРос", распространяется журнал "Союзное государство". Функционирует совместный "Белорусско-Российский университет" в Могилеве. 29 января 2024 года было принято постановление Высшего Госсовета о создании Медиакомпании Союзного государства, призванной объединить союзные медиаресурсы и вывести их деятельность на новый, более качественный уровень.На протяжении многих лет наши страны обмениваются Днями культуры, организуют совместные музейные, выставочные проекты, мастер-классы в сфере искусства (гастроли театральных и музыкальных коллективов), гражданско-патриотические смены, туристические слеты.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, белоруссия, россия, союзное государство