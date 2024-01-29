https://ria.ru/20240129/sg-1924196136.html
Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства
Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024
Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства
Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:42
2024-01-29T17:42
2024-01-29T17:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в понедельник в Санкт-Петербурге.Ранее Лукашенко сообщил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным.
https://ria.ru/20230617/mediakholding-1878828985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, политика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства
Путин и Лукашенко подписали постановление о медиахолдинге Союзного государства