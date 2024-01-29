https://ria.ru/20240129/sg-1924196136.html

Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства

Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства - РИА Новости, 29.01.2024

Президенты подписали постановление о медиакомпании Союзного государства

Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии,... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:42

2024-01-29T17:42

2024-01-29T17:47

союзное государство

россия

белоруссия

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в понедельник в Санкт-Петербурге.Ранее Лукашенко сообщил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным.

https://ria.ru/20230617/mediakholding-1878828985.html

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белоруссия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, политика